Anticipazioni Un posto al sole, puntata 15 luglio 2024/ Samuel riuscirà a convincere Micaela?

Torna questo lunedì 15 luglio 2024 l’appuntamento con Un posto al sole e i telespettatori che da anni seguono la soap non vedono l’ora di scoprire il prosieguo degli eventi scanditi dall’ultima settimana e dunque le succose anticipazioni per la nuova puntata. Diverse le situazioni in ballo tra sentimenti, bugie e malintesi; nelle puntate precedenti abbiamo osservato il decorso non proprio idilliaco del rapporto tra Guido e Mariella. Non ultimo il periodo non facile di Alberto che a più riprese ha rischiato di mettere a repentaglio la propria e altrui incolumità.

Prima di concentrarci sulle anticipazioni di Un posto al sole per la puntata di lunedì 15 luglio, vediamo dunque dove eravamo rimasti per collegarci con il seguito degli eventi. Il focus era proprio su Alberto, fuori di sé dopo aver esagerato per l’ennesima volta con i suoi atteggiamenti folli e rischiando di coinvolgere seriamente anche Luca durante una vera e propria corsa in auto. Nel frattempo, abbiamo scoperto di una imminente visita per Manuel non proprio gradita.

La prepotenza di Manuel non conosce confini… Le anticipazioni di Un posto al sole per lunedì 15 luglio 2024

Arriviamo ora al nocciolo delle anticipazioni di Un posto al sole per la puntata di lunedì 15 luglio 2024. Come visto nel precedente appuntamento, Manuel aspettava qualcuno: si tratta di Pasquale che come al solito tenterà di imporsi sul ragazzo con la solita prepotenza. Tra l’altro, ancora una volta i suoi modi lo prenderanno di sorpresa al punto da non sapere come reagire.

Nel frattempo – stando alle anticipazioni di Un posto al sole per la puntata di lunedì 15 luglio 2024 – Samuel cercherà di trovare un modo proficuo per recuperare il rapporto sempre più logoro con Micaela. Non mancherà tra i protagonisti anche Ornella; la dottoressa dovrà risolvere un problema clinico per nulla banale ma, come spesso riesce, con intuito e perseveranza riuscirà a fare in modo che tutto vada nel verso giusto.

