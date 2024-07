Anticipazioni Un posto al sole, puntata 18 luglio 2024/ Guido e Mariella, il matrimonio è irrecuperabile?

Anticipazioni Un posto al sole, 18 luglio 2024: ultimo giorno di lavoro per Ornella

Si rinnova il consueto appuntamento serale con Un posto al sole anche per la giornata di domani, giovedì 18 luglio 2024; come rivelano le anticipazioni della nuova puntata della celebre soap opera di Rai 3, riportate sul sito di Raiplay, Roberto appare molto interessato alla possibilità di comprare la radio. Per l’abile imprenditore si prospetta davanti a sé una nuova e ghiotta opportunità di investimento e, per questo motivo, cercherà di superare la diffidenza di Chiara grazie anche all’aiuto della sua Marina; Filippo, però, non la prende bene.

Intanto la crisi tra Guido e Mariella si fa sempre più profonda e il loro matrimonio vacilla sempre più: la coppia è consapevole che il loro rapporto è ormai difficile da recuperare e, per cercare di salvare il salvabile, si ritrovano a guardare la realtà in faccia. Intanto Ornella svolge il suo ultimo giorno di lavoro e, per l’occasione, arriva una sorpresa speciale nientemeno che da Raffaele: cos’ha in mente per lei lo storico portiere di Palazzo Palladini?

Un posto al sole, dove eravamo rimasti nelle precedenti puntate

Nel frattempo, ripercorrendo quanto accaduto nelle precedenti puntate di Un posto al sole, Mariella arriva a prendere una sofferta decisione sul suo rapporto con Guido, stanca della continua indifferenza che il marito mostra nei suoi riguardi. Intanto il rapporto tra Roberto e Filippo rischia di compromettersi ulteriormente quando, per l’imprenditore, si presenta una ghiotta occasione per un nuovo investimento, attraverso un inatteso ritorno nella sua vita.

Intanto Rosa e Don Antoine continuano a stringere un rapporto sempre più complice e confidenziale, pur criticato dalle parrocchiane del paese che mostrano diffidenza e titubanze nei confronti del sacerdote; Rosa, inoltre, si ritrova a subire le parole di una sempre più prepotente Luisa.

