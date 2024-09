Anticipazioni Un posto al sole, 6 settembre 2024: Manuela ingannata da Costabile

Cosa succederà nella nuova puntata di Un posto al sole in programma domani sera, venerdì 6 settembre 2024, come sempre su Rai 3? Secondo quanto rivelano le anticipazioni riportate sul sito di Raiplay, il giorno del processo a carico di Magdalena e Lara è finalmente arrivato e per Ida è un’occasione molto importante; la donna si prepara a sostenere questo grande giorno fiduciosa per il futuro e supportata, come sempre, dal grande affetto di Diego.

Nel frattempo Manuela è in forte crisi dopo aver scoperto che il suo progetto, legato all’allestimento del nuovo parco archeologico, rischia di andare a monte; a comprometterne la buona riuscita è stato Costabile, che ha scatenato l’ira e la frustrazione della ragazza, ma ci pensano Filippo e Serena a proporle un’alternativa e ad avanzare un’iniziativa che potrebbe cambiarne le sorti. Nel frattempo Samuel soffre la lontananza da Micaela in seguito alla rottura e vorrebbe raggiungerla a Berlino, ma Rossella e Nunzio cercano in tutti i modi di convincerlo a desistere dal suo intento.

Un posto al sole, dove eravamo rimasti nelle precedenti puntate

Nel frattempo, ripercorrendo la trama delle precedenti puntate di Un posto al sole su Rai 3, il processo legato all’affido di Tommaso si avvicina sempre più e per Ida e Roberto sarà un giorno importante; il Ferri, in particolare, è disposto a giocarsi l’ultima carta in tavola pur di raggiungere il suo obiettivo, mentre Ida teme invece che, a causa della zia, possa avere i giudici contro.

Un posto al sole, dove vedere le puntate in tv e in streaming

Un posto al sole fa compagnia ai telespettatori tutti i giorni, dal lunedì al venerdì, nelle serate di Rai 3 a partire dalle ore 20.50; ogni puntata è visibile non solo in chiaro, ma anche in streaming sulla piattaforma di Raiplay.