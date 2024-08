Anticipazioni Un posto al sole, 1 e 2 agosto 2024: Bice e Marika sempre più vicine

Un posto al sole torna in onda oggi e domani sera, giovedì 1 e venerdì 2 agosto 2024, con due nuove puntate su Rai 3; scopriamo insieme cosa rivelano le anticipazioni, riportate su Raiplay. Dopo le liti che hanno rischiato di minare il loro rapporto, Bice e Marika scoprono di avere molte cose in comune, mentre Mariella tenta una mossa disperata nella speranza di recuperare il suo matrimonio con Guido, anche se lui acuisce ulteriormente la crisi decidendo di trascorrere qualche giorno lontano da casa.

Mossa della speranza anche per Roberto che, ormai conscio dell’avvicinarsi del processo per l’affido del figlio Tommy, si gioca una carta importante per screditare Ida. Intanto si avvicina la vacanza in Sicilia e Renato non vede l’ora, ma sono in arrivo una serie di imprevisti; Niko e Jimmy hanno infatti un cambio di programma e alla fine, forse, anche Giulia potrebbe rinunciare alla vacanza. La famiglia Poggi rischia dunque di non potersi riunire come aveva inizialmente sperato Renato, il quale sarà piuttosto contrariato da questi improvvisi cambi di piano.

Un posto al sole, dove eravamo rimasti nelle precedenti puntate

Intanto, nelle precedenti puntate di Un posto al sole andate in onda su Rai 3, Roberto agisce su un doppio binario: da un lato è intenzionato ad acquistare la radio di Chiara, cercando in tutti i modi di inasprire la trattativa, dall’altro è preoccupato per il processo relativo all’affido di Tommy. Marina è a sua volta preoccupata per il marito e teme che stia tramando qualcosa all’insaputa di tutti, senza parlarne nemmeno con lei.

Permane intanto la crisi tra Guido e Mariella, mentre Claudia potrebbe rivalutare la sua intenzione di lasciare Napoli e i rapporti tra Marika e Bice si fanno decisamente positivi, grazie soprattutto al loro riavvicinamento in spiaggia; nervi tesi invece tra Manuel e Rosa, con il bambino che ha mal digerito il rientro anticipato in quel di Napoli al termine della vacanza.

