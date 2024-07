Anticipazioni Un posto al sole, 31 luglio 2024: Roberto sta tramando qualcosa?

Domani sera, mercoledì 31 luglio 2024, va in onda su Rai 3 una nuova puntata della soap opera Un posto al sole; scopriamo insieme nel dettaglio cosa ci riservano le anticipazioni, riportate da Tv Sorrisi e Canzoni, di questo nuovo appuntamento. Roberto sta tramando qualcosa all’oscuro di tutto e di tutti e cerca di nasconderlo fingendo di concentrare le proprie attenzioni esclusivamente sull’acquisto della radio di Chiara; ma cos’ha in mente l’imprenditore, al punto da non parlarne nemmeno con Marina?

Nel frattempo, oltre al rapporto in crisi tra Mariella e Guido, c’è anche la situazione legata a Claudia; nonostante la vicinanza nei confronti dell’uomo, la protagonista potrebbe rivalutare l’idea di lasciare Napoli. Proseguendo con le anticipazioni di Un posto al sole per la puntata di domani, Marika e Bice sono sempre più vicine in spiaggia e questo rischia di innescare una bomba, mentre i rapporti tra Manuel e Rosa si fanno tesi dopo il rientro anticipato a Napoli dalla vacanza e il malcontento del bambino.

Un posto al sole, dove eravamo rimasti nelle precedenti puntate

Ma cos’è accaduto nelle precedenti puntate di Un posto al sole, andate in onda su Rai 3 nei giorni scorsi? Alberto ha ormai scoperto dove si trova la casa protetta e ha un piano per vendicarsi di Clara ed Eduardo e per trascorrere più tempo con il figlio Federico; nel frattempo, nervi tesi tra Bice e Massaro e la loro lite si ripercuote anche sui già fragili equilibri tra Guido e Mariella, così come sui rapporti tra Marika e Rosa.

Nel frattempo Michele si è convinto a partire con Silvia in vacanza e Bice e Mariella sono sempre più amiche, ma in tutto ciò Guido con un gesto rischia di compromettere il matrimonio con la sua donna. Intanto Clara e Eduardo stanno per vivere la gioia di diventare genitori, ma non sanno che Alberto è sempre sulle loro tracce e medita vendetta; Roberto, nel mentre, inasprisce sempre più la trattativa per l’acquisizione della radio e Marina teme che suo marito possa nascondere qualcosa e che sia diventato così nervoso per la vicenda legata a Tommy.