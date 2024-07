Anticipazioni Un posto al sole, puntate 1 e 2 luglio 2024/ Roberto teme per il futuro del figlio Tommy

Anticipazioni Un posto al sole, 1 e 2 luglio 2024: l’attesa per il futuro di Tommy

Tornano su Rai 3 le emozioni di Un posto al sole con due nuove puntate, in programma lunedì 1 e martedì 2 luglio 2024; secondo le anticipazioni riportate da Tv Sorrisi e Canzoni, Rossella litigherà con suo papà mentre Luca continuerà a vivere un momento complicato, pur contando sulla vicinanza di Giulia e sul chiarimento con Ornella. Intanto crescono le preoccupazioni per Roberto relative alla decisione del Tribunale, che deciderà sulle sorti del figlio Tommy; nel frattempo Serena festeggia la sua rivincita sulle gemelle, mentre Micaela medita vendetta contro di lei pur non contando sul supporto di Manuela, poco convinta di volerla appoggiare.

Anticipazioni La promessa, puntate 1 e 2 luglio 2024/ Manuel abbraccia Jana ma Abel osserva tutto!

Come rivelano le anticipazioni di Un posto al sole di domani, cresce l’attesa per la decisione del Tribunale sul destino del piccolo Tommy: da un lato Ida e Diego si preparano ad accoglierlo nella loro famiglia, dall’altro Roberto teme che il bambino possa andare via da casa loro e che dunque, assieme a Marina, debba arrendersi all’idea di non averlo più con sé. Nel frattempo le preoccupazioni per la salute di Luca si fanno sempre più insistenti; Giulia e gli amici gli danno grande supporto e anche lui è consapevole delle conseguenze della sua malattia.

Anticipazioni My Home My Destiny 2, puntate 1 e 2 luglio 2024/ Zeynep terrorizzata dalla furia di Mehdi

Un posto al sole, dove eravamo rimasti nelle precedenti puntate

Nel frattempo, nelle precedenti puntate di Un posto al sole andate in onda su Rai 3, Luca è sempre più vulnerabile di fronte alla malattia e la sua attività a lavoro desta numerose preoccupazioni in Giulia e Ornella; entrambe cercano di dargli tutto il supporto necessario, pur intimorite dalle sue precarie condizioni di salute. Nel frattempo Roberto e Marina hanno ritrovato la sintonia di un tempo dopo la crisi passeggera, legata soprattutto al futuro del rapporto tra Ferri e suo figlio Tommy.

Intanto Eduardo e Clara sono ufficialmente entrati all’interno del programma di protezione, dopo una lunga attesa, mentre proseguono insistenti le ricerche del boss Torrente e anche Damiano viene coinvolto.

Anticipazioni Endless Love, puntate 1 e 2 luglio 2024/ Kemal rimprovera Zeynep, la proposta di Emir a Nihan

© RIPRODUZIONE RISERVATA