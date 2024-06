Anticipazioni Un posto al sole, puntata 28 giugno 2024/ Giulia e Ornella preoccupate per la salute di Luca

Anticipazioni Un posto al sole, 28 giugno 2024: malore improvviso per Iolanda

Nella giornata di domani, venerdì 28 giugno 2024, andrà in onda su Rai 3 una nuova puntata della longeva soap opera Un posto al sole; secondo quanto rivelano le anticipazioni riportate da Tv Sorrisi e Canzoni, ci sarà grande fermento in ospedale per via di un improvviso malore accusato da Iolanda. Intanto permangono le preoccupazioni legate alle condizioni di salute di Luca; la malattia del primario lo rende parecchio vulnerabile e desta non pochi timori non solo in Giulia, ma anche e soprattutto in Ornella.

Nel frattempo, proseguendo con le anticipazioni per la nuova puntata di Un posto al sole, Alberto sarà costretto a fare i conti con un momento di grande sconforto; Serena è invece nel pieno del cambio di stagione e, impegnata a spostare i vestiti e a risistemare la composizione del suo armadio, scopre che le gemelle hanno combinato un guaio. Di cosa si tratta?

Un posto al sole, dove eravamo rimasti nelle precedenti puntate

Ma cos’è successo nelle precedenti puntate di Un posto al sole, andate in onda su Rai 3 nei giorni scorsi? Eduardo e Clara sono al settimo cielo perché finalmente, dopo una lunga attesa, è arrivato il giorno della partenza e dell’ingresso ufficiale nel programma di protezione. Nel frattempo Torrente è sempre in fuga e questo complica le sue ricerche; anche Damiano viene coinvolto nella caccia al boss e, pur faticosamente, prova a sventare le minacce da lui ordite.

Per Roberto e Marina è tempo di tornare a sorridere, dopo le nubi che hanno aleggiato sul loro rapporto; la coppia ha ritrovato la giusta sintonia a lavoro e nella vita privata dopo gli ultimi dissapori. Intanto, in ospedale, Luca è costantemente vigilato da Rossella sul posto di lavoro: le condizioni di salute dell’uomo destano infatti grossa preoccupazione.

