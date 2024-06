Anticipazioni Un posto al sole, puntate 3 – 4 giugno 2024/ Rossella è gelosa di Riccardo e Virginia

Anticipazioni Un posto al sole, puntate 3 – 4 giugno: Mariella in crisi per via di Guido

Oggi e domani sera, lunedì 3 e martedì 4 giugno 2024, torna in onda Un posto al sole su Rai3 con due nuove e attesissime puntate. Stando alle anticipazioni riportate sul sito di Raiplay, Diego e Ida cercano di convincere Lara a testimoniare in favore della ragazza durante il processo riguardante Tommaso, al fine di alleggerirne le responsabilità: la Martinelli accoglierà questa richiesta? Nel frattempo, Rossella ha un forte scatto di gelosia nei confronti di Riccardo e Virginia e cercherà di avere un confronto con il ragazzo.

Intanto la gelosia prende di mira anche Mariella, sempre più insofferente per i rapporti difficili con Guido e per la decisione di Claudia di trasferirsi a casa di Silvia; la donna, in particolare, sarà sempre più frustrata dall’insofferenza di Guido, le cui attenzioni sembrano ora indirizzate verso Claudia che continua ad insinuarsi nella loro vita. Nel frattempo Niko disapprova l’iniziativa di Ida e Diego, mentre la vita di Roberto e Marina viene scossa dal ritorno di Lara; Rossella, dopo aver avuto un difficile confronto con Riccardo, si confiderà con sua mamma.

Un posto al sole, dove eravamo rimasti nelle precedenti puntate

Intanto, nelle precedenti puntate di Un posto al sole andate in onda come sempre su Rai3, Raffaele ha preso la decisione di abbandonare il suo posto di lavoro in seguito alla durissima lite avuta con Roberto, sebbene i condomini siano contrari al suo licenziamento. Il Ferri ha inoltre messo sotto pressione Diego in vista del processo, con l’obiettivo di tradire la fiducia di Ida, mentre Nunzio cerca in Rossella un’alleata per motivare Diana nel suo recupero complicato.

La presenza di Claudia nella vita di Guido e Mariella, inoltre, si fa sempre più insistente; la donna arriva a sfiorare il bacio con Guido, mentre Bice alimenta la gelosia di Mariella nei confronti del marito e dell’avvicinamento della donna al suo uomo, invitandola a reagire.

