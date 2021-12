ANTICIPAZIONI UN PROFESSORE QUINTA PUNTATA/ Dante tormentato dal suo segreto

Un professore, quinta puntata 9 dicembre

La quinta puntata della fiction Un professore andrà in onda tra una settimana, giovedì 9 dicembre in prima serata su Rai 1. La fiction con Alessandro Gassmann e Claudia Pandolfi si avvia verso la conclusione: la puntata finale è prevista per giovedì 16 dicembre sempre su Rai 1. Intervistato da Nuovo Tv, Gassman ha rivelato di aver preso molto seriamente il suo ruolo di professore di filosofia: “Mi sono rimesso a studiare, per non fare brutte figure sul set e con i giovani attori che interpretano i miei alunni. I miei filosofi preferito sono Socrate e il tedesco Kant”. La serie tv sta riscuotendo un grande successo – la prima puntata è stata seguita da oltre 5 milioni di spettatori – e il pubblico chiede già un seguito per le vicende di Dante Balestra. Ricordiamo che Un professore è basata sulla serie catalana “Merlí”.

Anticipazioni Un professore, quinta puntata: Dante in crisi

Ecco le anticipazioni della quinta puntata della fiction Un professore, in onda giovedì 9 dicembre. Nel primo episodio dal titolo “Stuart Mill” Dante deve fare i conti con la fuga di Simone, scappato a Glasgow. In Scozia, il ragazzo confessa alla madre di aver scoperto di essere gay. In classe il professore di filosofia usa un alberello per spiegare Stuart Mill e cosa è necessario fare per realizzare se stessi. Dante va da Sbarra per chiedergli di lasciare in pace Manuel, ma viene cacciato in malo modo. Chicca scopre che Manuel è stato a letto con una donna più grande: triste e demotivata, la ragazza vuole lasciare la scuola ma Dante le fa cambiare idea. Aureliano scopre che la madre Cecilia ha una relazione con il suo professore e si arrabbia. Ispirato dal pensiero di Stuart Mill, Manuel decide di chiudere con Sbarra.

Anita affronta Dante: ha scoperto il suo segreto! Nel secondo episodio “Schopenhauer” della fiction Un professore, Dante è tormentato dal suo segreto e tratta male Anita. In classe affronta Schopenhauer e il pessimismo, mentre Sbarra affida dà a Manuel una pistola per minacciare un suo creditore. Simone torna da Glasgow e organizza una festa clandestina a scuola per il suo compleanno. Laura ha un amico di penna anonimo: si tratta di Pin, che non riesce a uscire dal suo guscio. Alice chiude con Manuel, dopo qualche birra di troppo il ragazzo finisce per fare l’amore con Simone alla festa. Infine Simone trova fra le cose del padre una foto che lo lascia inquieto…

