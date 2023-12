Un professore 2 anticipazioni ultima puntata (21 dicembre)/ Dante rischia la vita, fiato sospeso

Un professore 2, anticipazioni ultima puntata del 21 dicembre: Dante deve fare i conti con la sua malattia

La sesta ed ultima puntata di Un professore 2 andrà in onda questa sera 21 dicembre 2023 su Rai1. C’è una grandissima attesa per il gran finale di stagione e per come si concluderanno le storie dei vari protagonisti. Il primo episodio in onda stasera s’intitola Sartre: La libertà di scelta e per quanto riguarda la trama delle anticipazioni si scopre che il rapporto tra Viola (Alice Lupparelli) e Rayan (Khadim Faye) sarà sempre più stretto. I due si mostreranno sempre più affiatati e complici ma la giovane riuscirà a superare i suoi complessi e lasciarsi andare?

Dagli spoiler sulla trama dell’ultima puntata di Un professore 2 si scopre poi cosa accadrà al protagonista Dante Balestra (Alessandro Gassmann). Il professore dovrà fare i conti con le sue condizioni di salute e sarà costretto a prendere una difficile decisione che riguarda proprio la sua malattia. Nel frattempo la piccola Lilli viene rapita ed a farlo è la giovane madre biologica Nina (Margherita Aresti) Manuel (Damiano Gavino) la inviterà a nascondersi in Villa. Tuttavia Dante, scoperto tutto consiglierà a Nina di consegnare la piccola agli assistenti sociali prima che i genitori affidatari la denuncino.

Anticipazioni Un professore 2, puntata finale del 21 dicembre: Dante rischia la vita

Nell’ultima puntata di Un professore 2 in onda su Rai1 a partire dalle 21.25 circa non mancheranno i colpi di scena ed il finale sarà al cardiopalma. Le anticipazioni sulla trama del secondo episodi della puntata, dal titolo Epicuro: tra vita e morte svelano che Nina riconsegnerà la figlia agli assistenti sociali ed i genitori affidatari, grazie all’intervento di Nicola, non sporgeranno denuncia. Nel frattempo, Anita (Claudia Pandolfi) confesserà a Dante di averlo tradito con Nicola Brandi (Thomas Trabacchi) ed a sua volta Dante le confesserà di averla tradita con Floriana (Christiane Filangieri). Nel frattempo Mimmo (Domenico Cuomo) guidato da Dante deciderà di collaborare con la polizia perché Molosso (Pio Stellaccio) e i suoi uomini paghino per i loro crimini.

Nella puntata finale di Un professore 2, Dante deciderà di portare la classe a fare lezione davanti all’ospedale, ma i suoi problemi di salute riemergeranno. Il professore avrà un malore e verrà operato d’urgenza. Dante sarà in pericolo di vita, riuscirà a salvarsi? Ed infine, mentre Mimmo seguirà il piano per incastrare Molosso verrà inserito in un programma di protezione testimoni, Nicola aiuterà Nina a trovare un lavoro che è il primo passo per riottenere la figlia. L’appuntamento con l’ultima puntata di Un professore 2 è per questa sera su Rai1.











