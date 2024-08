Gemma Galgani tornerà a Uomini e Donne? Le anticipazioni della prima registrazione

Mancano pochi giorni alla prima registrazione della nuova edizione di Uomini e Donne. Mercoledì 28 agosto 2024 negli studi Elios dame e cavalieri tornano al centro dello studio per svelare al pubblico quanto accaduto durante l’estate. In particolare, si scoprirà cos’è accaduto a Gemma Galgani, storica dama del dating show di cui tanto si è parlato quest’estate.

Gemma Galgani torna a Uomini e Donne?/ Paparazzata con un uomo più giovane: “Se fosse vero amore…”

Si è infatti vociferato che Gemma avrebbe detto addio a Uomini e Donne e non sarebbe dunque tornata a settembre. Ma sarà davvero così? Stando alle anticipazioni che lancia Lorenzo Pugnaloni, Gemma non solo ci sarà, ma racconterà al pubblico in studio e a quello a casa della frequentazione avuta con Pietro nel corso dell’estate. La dama è stata infatti avvistata insieme a lui, cosa che ha alimentato le voci del suo possibile addio al programma, a quanto pare oggi smentito.

Uomini e Donne, colpo di scena: Armando Incarnato scrive a Ida Platano/ “Tu sei una di quelle che…”

Ida Platano e Mario Cusitore: nuovo confronto a Uomini e Donne?

Ma le anticipazioni di Uomini e Donne riguardano anche Ida Platano. Il suo percorso come tronista si è concluso con un nulla di fatto a causa delle scoperte fatte su Mario Cusitore che, stando alle indiscrezioni, avrebbe cercato di avere contatti con Ida anche dopo il programma. La dama, però, avrebbe rifiutato ogni tipo di approccio con lui, delusa e amareggiata per il comportamento da lui avuto durante il trono. Le anticipazioni della prima registrazione svelano che è probabile che Ida e Mario saranno di nuovo faccia a faccia al centro dello studio di Uomini e Donne per un confronto definitivo. I due potrebbero dunque raccontare nel dettaglio cos’è accaduto durante l’estate, con Ida pronta magari a rimettersi in gioco nel parterre delle dame over.