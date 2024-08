Gemma Galgani è ormai entrata da tempo nel cuore degli italiani; la sua reggenza nel parterre femminile del trono over a Uomini e Donne, che dura da anni, ha regalato nel tempo emozioni, momenti irriverenti e siparietti iconici. Eppure, la dama torinese potrebbe non fare ritorno nel dating show in vista della ripresa delle registrazioni prevista per il mese di settembre. A riportare lo scoop – come racconta Biccy – è il settimanale Nuovo che è riuscito a catturare le sue vacanze in dolce compagnia.

“Colpo di scena, da una vita cerca l’uomo giusto in tv e alla fine lo pesca al mare. In questi giorni la dama ha ritrovato il sorriso con un misterioso signore più giovane di lei; se fosse vero amore potremmo non rivederla più nello show di Canale 5”. Racconta così il settimanale Nuovo la paparazzata con protagonista Gemma Galgani di Uomini e Donne, avvistata sorridente e serena in compagnia di un uomo misterioso che almeno all’apparenza sembra essere più giovane di lei. L’interrogativo ora impazza in rete: Gemma Galgani torna a Uomini e Donne?

Gemma Galgani ha davvero trovato l’amore fuori da Uomini e Donne?

Gli scenari da prendere in considerazione sono due: se Gemma Galgani torna a Uomini e Donne è difficile dirlo con certezza, ma se effettivamente è riuscita a trovare la sua dolce metà fuori dal dating show ne consegue che la sua presenza nel parterre femminile del trono over non sarebbe più necessaria. Di contro, non è detto che l’uomo misterioso al suo fianco sia con assoluta certezza il nuovo compagno, così come non è da dare per scontato il buon esito della liaison.

Dunque, per scoprire se Gemma Galgani torna a Uomini e Donne dovremo attendere la ripresa del programma prevista come sempre per il mese di settembre e soprattutto l’esito della liaison con il presunto nuovo compagno.

