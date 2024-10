Anticipazioni Uomini e donne, puntata 29 ottobre 2024: Martina in rotta con Ciro?

Oggi pomeriggio, martedì 29 ottobre 2024, va in onda su Canale 5 una nuova puntata di Uomini e donne: si torna a parlare del Trono Classico e del Trono Over e delle dinamiche tra i principali protagonisti, tronisti e corteggiatori da un lato, dame e cavalieri dall’altro, come sempre guidati dalla conduzione di Maria De Filippi e giudicati dagli opinionisti Tina Cipollari e Gianni Sperti in studio. Ma cosa ci rivelano le anticipazioni di questo nuovo appuntamento televisivo, rivelate in un video pubblicato sul sito di WittyTv?

Uomini e Donne, anticipazioni registrazione del 28 ottobre 2024/ Scontro Tina e Sabrina, Gemma "doppi sensi"

Partendo con il Trono Classico, la puntata sarà caratterizzata da una Martina De Ioannon furiosa con Ciro per alcuni suoi comportamenti. La tronista svela: “Mi piaci e mi interessi, ma se il tuo modo di reagire perché ti sei infastidito è ballare con un’altra ragazza allora non fai per me, hai ragione tu…“. Prosegue invece felice la conoscenza di Francesca con il corteggiatore Gianmarco: “È questo tipo di approccio, nello stare bene e nel divertirmi, che durante la settimana mi fa pensare di dire: ‘Sì, mi va di rivedere Gianmarco e di stare bene di nuovo’“. Infine, ci sarà un confronto tra Alessio e la corteggiatrice Genny dopo i recenti attriti.

Veronica, chi è la corteggiatrice di Michele Longobardi a Uomini e Donne/ Nuova esterna e cresce il feeling

Uomini e donne, Trono Over: nuovo confronto per Mario con Morena e Margherita

Cosa accadrà invece nel Trono Over, secondo le anticipazioni Uomini e donne per la puntata di oggi? Sarà un pomeriggio di intensi confronti tra i protagonisti: Cristina Tenuta si ritroverà a parlare con i Cavalieri Alessio ed Ernesto, mentre Mario Cusitore, dopo gli ultimi dissapori con Morena e Margherita, tornerà a confrontarsi con le due dame.

Si torna poi a parlare della nuova conoscenza di Gemma Galgani, quella con il Cavaliere Fabio, che fa ben sperare per il futuro. Al punto che anche la stessa Tina Cipollari ironicamente suggerisce alla Dama: “Non perdere di vista questo signore: secondo me lui può darti tutto ciò che desideri“. Spazio infine alla frequentazione in corso tra Alessio e Prasanna, che sembra procedere a gonfie vele. “Sono stato molto bene“, ammette lui. “È una persona molto bella e ci troviamo su molte cose“, confessa lei.

Chi è Fabio, il cavaliere di Gemma Galgani a Uomini e Donne/ Lei già invaghita? "Divertente e simpatico"