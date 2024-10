Fabio, chi è il cavaliere di Uomini e Donne che ha conquistato Gemma Galgani

Gemma Galgani è una delle dame del Trono Over di Uomini e Donne più longeve della storia del programma eppure non è mai stata per niente fortunata in amore. Dopo la turbolenta storia d’amore con Giorgio Mainetti ha avuto una serie di flirt con non sono mai andati a buon fine tuttavia non rinuncia al suo sogno di incontrare l’uomo della sua vita e magari farlo proprio nel programma di Maria De Filippi. Dopo aver chiuso la conoscenza con Valerio a causa di alcune segnalazioni sul suo conto e con Salvatore per divergenze caratteriale, nella puntata di oggi di Uomini e Donne farà il suo ingresso un nuovo corteggiatore per Gemma Galgani.

Chi è Fabio il nuovo corteggiatore di Gemma Galgani a Uomini e Donne? Al momento le informazioni non sono molte ma durante la puntata di oggi l’uomo si è presentato e fatto conoscere alla dama torinese. Sin da subito ha spiccato il suo accento americano perché l’uomo ha vissuto per molti anni, più di quaranta, in Canada. Su di lui si sa che ha circa 65 anni e che vedendo in tv Gemma è rimasto molto colpito anche la dama, tuttavia, non è rimasta indifferente al fascino dell’uomo.

Gemma Galgani già invaghita di Fabio a Uomini e Donne? “Mi piace ed è divertente”

Nella puntata di oggi di Uomini e Donne, lunedì 28 ottobre 2024, ha fatto il suo ingresso il nuovo cavaliere di Gemma Galgani, Fabio e quest’ultima paradossalmente si è già dimostrata interessata. Durante la chiacchierata con l’uomo ha ammesso di trovarlo divertente e simpatico ed ha deciso di portarlo fuori in esterna per conoscerlo meglio. E vi anticipiamo già che nelle prossime puntate si vedrà che la loro esterna è andata a gonfie vele e proseguiranno la conoscenza. Finalmente Gemma riuscirà a trovare l’amore?