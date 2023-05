Antiriciclaggio/ La UIF produce un documento con 34 nuovi indicatori

La lotta del governo contro il riciclaggio di denaro non si ferma ai controlli dell’Agenzia delle Entrate: il fisco ha deciso di attivare 34 nuovi alert per frenare questo particolare illecito. Si tratta di nuovi alert che concernono sempre il mondo delle criptovalute, ma anche la raccolta di finanziamenti mediante crowdfunding oppure peer to peer landing, le cessioni dei crediti e le persone politicamente esposte. Ecco quali sono i nuovi indicatori di anomalia.

Antiriciclaggio: nel 2023 si combatte su più fronti

L’unità di informazione finanziaria, Uif, una sezione della Banca d’Italia dedicata a queste attività ha deciso dunque di anticipare i contenuti del documento a ItaliaOggi. Il documento sarà reso pubblico dopo un’ultima valutazione da parte degli ordini e degli intermediari coinvolti. Si parla di nuovi indicatori contro l’antiriciclaggio, che concernono sia le cessioni di crediti alle persone politicamente esposte, oppure finanziamenti mediante crowdfunding o peer to peer lending.

Ma già la categoria degli indicatori si dimostra farraginosa e di grande difficile analisi. Infatti tutti gli indicatori esposti Da questa sezione della banca d’Italia concernono 34 capitoli in cui viene articolato il documento e sono suddivisi in sub indici che servono a dare esemplificazione dell’indicatore di riferimento. Le linee operative Inoltre affidano ai professionisti il compito di diventare sentinelle antiriciclaggio.

Antiriciclaggio: cosa devono fare i destinatari degli obblighi

I destinatari degli obblighi antiriciclaggio devono selezionare gli indicatori per la loro concreta attività, queste rientrano nelle categorie del soggetto e Sono indirizzati senza distinzione a tutti. Il soggetto a cui è riferita l’operatività se si rifiuta oppure si dimostra riluttante a fornire tutte le informazioni richieste e i dati per svolgere operatività, in questo caso sarà identificato come incoerente.

Il documento si scende nel dettaglio di questioni più specifiche e vengono date indicazioni con indicatori ad hoc per i movimenti in criptovaluta.

Si attende dunque la pubblicazione del documento per comprendere effettivamente quali saranno tutte le specificazioni considerate idonee alla lotta contro il riciclaggio attraverso questi nuovi 34 indicatori.











