Antonella Alba della Rai aggredita da “No Green pass”/ Video: “Minacciata e ferita”

Dalla violenza verbale sono passati a quella fisica alcuni manifestanti ‘no green pass’. La giornalista di RaiNews24 Antonella Alba è stata, infatti, aggredita e ferita ieri durante la manifestazione che si è tenuta a Roma. È stata la stessa giornalista a riferire su Twitter quanto accaduto: “Questo è in parte quello che ho cercato di documentare ieri sera col mio telefonino in mezzo alla manifestazione #NoGreenPass a Roma, prima che mi fosse tolto dalle mani e che fossi minacciata e ferita. Vogliono libertà ma ho trovato solo molta rabbia e troppa violenza”. Alla manifestazione partecipavano anche esponenti di Forza Nuova, col leader romano Giuliano Castellino che incitava i partecipanti con un megafono. Alcuni di loro avrebbero risposto “giornalista terrorista” alla domanda sul motivo per il quale stessero partecipando al corteo. Poi hanno provato a strapparle il telefonino e le hanno causato delle ferite.

Il cdr di RaiNews24 in una nota ha espresso tutto il suo sdegno per l’aggressione subita dalla giornalista Antonella Alba. “L’episodio non ha avuto peggiori conseguenze grazie alla presenza delle Forze dell’Ordine prontamente intervenute”. Inoltre, hanno definito grave che la giornalista sia stata aggredita da chi urla “libertà” come slogan. E hanno ribadito il pieno sostegno alla giornalista “in ogni sede per difendere il lavoro dei giornalisti e il diritto dei cittadini ad essere informati”.

GIORNALISTA RAI AGGREDITA: LE REAZIONI

Le tensioni alla manifestazione con le forze dell’ordine sono cominciate nel pomeriggio di ieri a piazza del Popolo, nel centro di Roma, durante la protesta contro il green pass. Polizia e carabinieri hanno respinto i manifestanti quando hanno provato a partire in corteo verso Montecitorio e Palazzo Chigi. Poi il corteo è stato autorizzato a muoversi verso via Flaminia, in direzione Rai. E hanno cominciato ad accendere i fumogeni. Hanno quindi raggiunto la sede della Rai, invece altri si sono fermati all’altezza di piazza delle Belle Arti. Diversi colleghi hanno espresso via social solidarietà nei confronti di Antonella Alba: “La nostra Antonella, aggredita e strattonata per prenderle il cellulare, graffiata, insultata nella manifestazione no vax di ieri sera a Roma. Motivi: aveva la mascherina e faceva domande. Sciagurati e fascisti. Servirebbe un altro vaccino ad hoc per l’ignoranza”, ha twittato Andrea Vianello. La giornalista Rai poi in un altro tweet: «Ero lì per documentare il corteo #nogreenpass di Roma, ma ero l’unica con la mascherina, “guarda come ti hanno conciato!” qualcuno rideva, qualcuno menava. E la chiamano #liberta #nomask #novax».

