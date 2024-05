Antonella Attili, chi è?/ L’attrice di Makari e Tolo Tolo: “l’aborto è una libertà delle donne? Non è vero!”

Antonella Attili, chi è l’attrice protagonista de “Il paradiso delle Signore” e dell’ultima stagione di “Makari”? L’attrice nata a Roma ha raggiunto la grande popolarità grazie al ruolo della mamma di Checco Zalone nel film dei record “Tolo Tolo”. Un ruolo che le calzava a pennello e che, ancora oggi, ricorda con grande affetto. “Una sfida, perché ho conosciuto la vera madre di Checco, letteralmente venerata dal figlio” – ha raccontato l’attrice romana dalla pagine de Il Corriere della Sera. Parlando della mamma di Checco Zalone ha rivelato: “la considera la donna più intelligente che lui conosca… ed è vero. Una figura dalla forte personalità”. Anche Antonella è una mamma anche se conosciamo davvero pochissimo della sua vita privata. Schiva, discreta e riservata, l’attrice non è solita parlare di se.

In un’occasione però Antonella Attili ha rotto il silenzio mostrando un lato del tutto inedito e privato della sua vita pubblicando su Instagram una fotografia in compagnia di una bellissima ragazza. I fan e le persone più attente hanno notate delle somiglianze tra le due: nella foto, infatti, l’attrice si è immortalata che la figlia. Non è dato sapere di più, anche se l’attrice ha anche un figlio maschio,

Antonella Attili, la vita privata? Lascia parlare i suoi personaggi

Una vita privata segreta quella di Antonella Attili, attrice romana di successo che quest’anno ha interpretato il ruolo di Marilù nella nuova e seguitissima stagione di Makari, la serie dei record trasmessa su Rai1. Il debutto nel cinema è avvenuto giovanissima all’età di 25 anni nel film “Nuovo Cinema Paradiso” di Giuseppe Tornatore che ha trionfato ai Golden Globe e ai Premi Oscar portandosi a casa la statuetta di miglior film straniero. Successivamente l’attrice è stata nuovamente scelta da Giuseppe Tornatore nei film “Stanno tutti bene” e “L’uomo delle Stelle”. Tra i suoi film anche “Il Paziente Inglese”. Poi la svolta verso le serie tv tra cui segnaliamo “Il paradiso delle signore” e “Makari”.

L’attrice si è fatta notare anche a Propagana Live dove è stata protagonista, da donna e mamma, di un monologo sulle madri mancate rispondendo alle dichiarazioni della ministra Roccella sull’aborto. “La ministra ha detto che “purtroppo” l’aborto è una libertà delle donne. Non è vero! In Italia le donne che devono abortire, non certo per il piacere di farlo, hanno un mucchio di problemi: gli ospedali sono pieni di obiettori di coscienza!” ha detto l’attrice.











