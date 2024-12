Fabio Fognini, che per più di un decennio è stato il riferimento italiano per il tennis maschile, ben prima di Sinner e Berrettini, è nato a Sanremo e cresciuto in provincia di Imperia. Al suo fianco, pronti a farlo rigare dritto, ci sono stati sempre i suoi genitori, che lo hanno sempre sostenuto e incoraggiato, nonostante spesso la sua testa calda prevalesse nello sport e non soltanto. I genitori di Fabio Fognini, Fulvio e Silvana, sono stati dunque fondamentali per lui nella sua carriera e in generale nella sua vita. In particolare il papà, Fulvio, ha cominciato a farlo allenare quando era appena un bambino. Lo portava infatti all’Amatori Tennis Armesi, circolo locale di Arma di Taggia, dove la famiglia viveva, per farlo migliorare nel tennis. È stato dunque smepre la suo fianco, pronto a sostenerlo e soprattutto a fare sacrifici per lui.

DIRETTA/ Tortona Venezia (risultato 69-61) streaming video tv: rimonta! (basket A1 14 dicembre 2024)

Genitori di Fabio Fognini: il rapporto con Flavia Pennetta

Silvana, invece, la mamma di Fabio Fognini, ha sempre rappresentato la parte più riflessiva e pacata della famiglia, in grado di calmare il figlio ma anche il marito, che gestiva un negozio di ferramenta di famiglia. La famiglia ha fatto grandi sacrifici ma ha permesso a Fabio, tra i 14 e i 17 anni, di allenarsi con Andrea Gaudenzi, uno dei migliori coach in circolazione. Secondo quanto dichiarato in passato da Fulvio, papà di Fabio, nella formazione sportiva del figlio sono stati investiti almeno 200 mila euro, ben ripagati visti i grandi successi ottenuti. Quello che sappiamo inoltre del papà del campione azzurro, è che è un grande appassionato di calcio e tifoso dell’Inter.

Fabio Fognini, chi è/ "A casa sono più tranquillo. Dopo il ritiro? Famiglia, amici e tennis"

Che rapporto hanno i genitori di Fabio Fognini con Flavia Pennetta, la moglie del tennista e a sua volta grande campionessa? Per stessa ammissione dell’atleta, mamma di tre figli insieme al marito sposato nel 2016, il rapporto con i suoceri, che conosce praticamente da sempre, è ottimo.