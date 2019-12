Antonella Bavaro, moglie Alessandro Haber/ Quel suo strano rapporto coi social…

Antonella Bavaro moglie diAlessandro Haber ha condiviso a lungo il mestiere di artista al fianco del marito. La ricordiamo in particolare lo scorso novembre nella fiction Adriano Olivetti – La forza di un sogno, dove ha interpretato i panni di Silvia, la quarta figlia di Camillo Olivetti e della moglie Luisa Olivetti Revel. L’anno precedente invece la Bavaro ha partecipato al cast del film Anche senza di te diretto da Francesco Bonelli, pochi mesi prima tra l’altro di convolare a nozze con Haber. I due infatti si sono sposati nel luglio dell’anno scorso, di fronte a cento ospiti e nel cuore di Trastevere, riferisce Leggo. L’attore è arrivato in anticipo e con il suo completo grigio, ha atteso con pazienza gli ospiti in arrivo. Anche se la Bavaro non ha preso parte in via diretta a Maledetti Amici Miei, che ha visto il consorte trionfare su tutta la linea, non ha smesso di sostenerlo sui social con alcuni post. Spulciando il suo profilo Instagram tuttavia è facile notare come Antonella non sia affine al mondo online, anche se in alcuni scatti compare con amiche e volti noti del piccolo schermo, come Dario Bandiera ed Edoardo Leo.

Antonella Bavaro, moglie Alessandro Haber: lontana dai fari

Antonella Bavaro non sarà così incline a rilasciare interviste come il marito Alessandro Haber, ma è conosciuta dai telespettatori italiani e seguitissima. Non solo per quanto riguarda tv e cinema, ma anche per il teatro. Per esempio la troviamo sotto la guida di Paolo Virzì per la commedia Se non ci sono altre domande, dove Antonella ha interpretato il ruolo di Elisa. Volendo tornare indietro, la troviamo anche per una particina nel film Il papà di Giovanna di Pupi Avati, dove ha conosciuto Silvio Orlando, ritrovato poi nella piece teatrale. “Eccezionale, questa è la prima volta in cui lavoro veramente con lui e all’inizio ero molto emozionata. Di solito non ho problemi di memoria quando preparo un personaggio, con lui mi sono bloccata molte volte nelle prove proprio perchè l’emozione prendeva il sopravvento”, ha dichiarato a RbCasting. Oggi, 29 dicembre 2019, a Domenica In troveremo invece il marito Alessandro Haber, pronto a scoprire le novità di Paolo Fox per il suo segno. A differenza del consorte Capricorno, Antonella è una Pesci: “Sono emotivi e lo mascherano con un atteggiamento forzatamente aggressivo. La loro primavera per l’amore è conflittuale, ma il 2020 è positivo per chi ha un’attività a contatto con il pubblico e necessita di consensi per ottenere successo”, ha detto l’astrologo sul Corriere della Sera.

