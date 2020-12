Antonella Clerici: ex mariti Pino Motta, Sergio Cossa, Eddy Martens/ Chi sono? Vita sentimentale travagliata

Antonella Clerici, prima delle relazioni con Eddy Martens e Vittorio Garrone, è stata sposata due volte. Il primo marito è stato Pino Motta. I due si sono conosciuti verso la metà degli anni Ottanta grazie a degli amici comuni: Motta giocava a basket per una squadra della massima serie, mentre la Clerici lavorava per una televisione locale della Lombardia. Si sono sposati nel marzo 1989, ma il matrimonio è durato solo due anni: “Lei pensava alla sua carriera, la sua popolarità era aumentata. Mi ha fatto capire che la vita in provincia le stava un po’ stretta. Era il 1991 e mi stava lasciando. Dopo ho capito che c’era un altro, ho avuto questa certezza”, ha confessato Pino Motta in un’intervista di qualche anno fa, come riporta Kontrokultura.it.

In un’intervista a Menti Informatiche, Antonella Clerici ha ricordato il suo primo matrimonio: “La prima volta avevo 26 anni e Pino Motta 28. Facevo la giornalista sportiva, lui il giocatore di basket. Ero affascinata dal suo mondo, gli volevo molto bene, ma non era amore con la A maiuscola. Dopo 24 mesi è finita”.

Gli ex di Antonella Clerici: dopo Pino Motta, Sergio Cossa ed Eddy Martens

Dopo la fine del primo matrimonio con Pino Motta, Antonella Clerici ha sposato Sergio Cossa, produttore musicale. I due si sono sposati a Manhattan nel 2000, ma anche questa volta il matrimonio è durato pochi anni: “Ci ho riprovato con Sergio Cossa: con lui ho conosciuto la passione autentica, il batticuore, mi sono sentita donna. Avevo 28 anni, lui 45 ed era il ritratto di Richard Gere. Tra tira e molla siamo stati legati una decina d’anni. Un grande amore, finito poco dopo il secondo anno di nozze. Un altro fallimento”, ha raccontato la Clerici a Menti Informatiche. Dopo due matrimoni falliti in pochi anni, Antonella Clerici non ha voluto sposare Eddy Martens, suo compagno per quasi 10 anni e padre della figlia, Maelle. Qualche tempo fa l’ex compagno di Antonella Clerici ha rilasciato un’intervista a Chi in cui non ha nascosto un velo di rancore nei confronti dell’ex compagna: “Quando Antonella ha scelto me e io lei, non era un gioco. Abbiamo fatto una figlia che amo ma si litigava e basta, non c’era mai il compromesso. Ok, ero il ragazzo di colore più giovane che voleva lavorare, e quindi? Dov’è il problema? Serviva del tempo, servivano le parole”. Oggi Antonella Clerici ha ritrovato l’amore e il sorriso al fianco di Vittorio Garrone, suo compagno da 4 anni.

