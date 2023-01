Antonella Clerici/ “Il tradimento di Eddy Martens? Alfonso Signorini mi chiamò prima di pubblicare le foto”

Antonella Clerici: matrimonio segreto con Vittorio Garrone?

Periodo d’oro per Antonella Clerici, su Rai 1 tutti giorni con “È sempre Mezzogiorno” e in prima tv il venerdì sera con “The Voice Senior”. La terza edizione del talent show dedicato agli ove 60 è iniziato con il botto: con 3 milioni 777 mila e il 23,3% di share, il programma ha conquistato la prima serata di venerdì 13 gennaio. “Grazie a tutti per aver così amato The Voice Senior. Per me è un grande privilegio ascoltare storie e musica di persone comuni e raccontarvele. Un grande lavoro di squadra”, ha scritto la Clerici su Instagram. Ma per la conduttrice è un momento speciale anche in amore: da più di sei anni – i due si frequentano ufficialmente dal 2016 – è legata all’imprenditore Vittorio Garrone. Da tempo si riconoscono le voci di un loro matrimonio, ma sulle pagine di Chi, la conduttrice di Rai 1 ha smentito: “Se mi sono sposata in segreto con Vittorio? Con la mia sincerità non potrei nascondervelo, anche perché non vedrei il mistero. Ci sono personaggi pubblici che condividono il lavoro ma non la vita privata, io ho fatto un patto con il pubblico: sapete tutto di me, non è che decido di parlare solo quando mi fa comodo”.

Antonella Clerici rivelazione choc/ "Ho scoperto di essere cornuta dai giornali"

Antonella Clerici: “Signorini mi svelò il tradimento”

Antonella Clerici ha avuto due mariti: il giocatore di basket Giuseppe Motta e il produttore discografico Sergio Cossa. In seguito la conduttrice ha avuto una lunga relazione con Eddy Martens, padre di sua figlia Maelle: “Somiglia a suo papà ma ha i miei occhi e il mio modo di fare, sono fiera di lei”, ha detto la Clerici sulle pagine di Chi. Nella lunga intervista sul settimanale, Antonella Clerici ha ricordato il tradimento del suo compagno e di quando il direttore Alfonso Signorini la chiamò per avvisarla che su Chi sarebbero uscite le foto di Eddy Martens con un’altra donna: “Ricordo quando, sulla copertina di “Chi”, pubblicaste le foto di Eddy con un’altra. Alfonso mi avvisò per tempo, prima che arrivasse in edicola e mi venisse un colpo. Tutta l’Italia scoprì che ero cornuta. Fa parte delle regole, i giornali fanno il loro lavoro”.

