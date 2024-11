The Voice Kids 2024, torna il talent di Antonella Clerici: confermata la giuria

È tutto pronto per la 1a puntata di The Voice Kids 2024 che andrà in onda questa sera, venerdì 15 novembre 2024. La show di Rai1 ha per protagonisti i giovani talenti dai 7 ai 14 anni che hanno un unica passione in comune: quella del canto. Il talent è già giunto alla sua terza edizione e nelle scorse ha sempre raggiunto degli ottimi ascolti. Alla conduzione ci sarà nuovamente Antonella Clerici mentre nel ruolo dei giudici/coach sono stati riconfermati Gigi D’Alessio, Arisa, Clementino e Loredana Berté.

The Voice Kids 2024 pone al centro dello show non solo il talento dei giovani cantanti in erba ma anche i loro sogni, desideri e passioni. Alle esibizioni si alterneranno anche le loro storie che toccano il cuore del pubblico il cui timone è nelle mani di Antonella Clerici. Questa sera andrà in onda la prima puntata delle Blind Audition, ovvero le audizioni al buio. La giuria ascolterà le esibizioni dei concorrenti girata di spalle e sarà solo la voce l’unica caratteristica che potranno notare a spingerli a girarsi e convincerli ad andare nella loro squadra.

Anticipazioni The Voice Kids 2024, 1a puntata: novità e ospiti

C’è grande attesa per il ritorno di The Voice Kids 2024 questa sera, 15 novembre 2024, su Rai1 e soprattutto per scoprire chi saranno i concorrenti. Il regolamento dello show è rimasto invariato ma c’è una novità, quest’anno ci sarà una puntata in più dedicata alle Blind Auditions, saranno infatti quattro le puntate dedicare alle audizioni al buio e non tre come nelle scorse edizioni. A parte questa novità, il meccanismo rimane invariato, come di consueto i quattro coach Arisa, Loredana Bertè, Gigi D’Alessio e Clementino dopo aver ascoltato di spalle i concorrenti la cui voce li ha particolarmente colpiti per aggiudicarseli in squadra dovranno voltarsi.

Se si volteranno più coach sarà il giovane talento a decidere da quale coach andare. Nel corso delle varie Blind ogni coach anche quest’anno avrà il Super Pass, cioè garantire ad un concorrente il pass per la finale ed il Super Blocco, che invece impedisce ad un altro coach di scegliere un determinato concorrente. Al termine delle audizioni al buoi ogni coach avrà una squadra di nove talenti e si passerà alla fase successiva. Non mancheranno graditi ospiti nella puntata di oggi di The Voice Kids, infatti oltre ad artisti e grandi nomi della musica ci sarà un gradito ritorno quello di Simone Grande, vincitore The Voice Kids 2023, in procinto di partire per Madrid, dove rappresenterà l’Italia al “Junior Eurovision Song Contes”t con la sua canzone “Pigiama Party”.

The Voice Kids 2024, quando va in onda e come vederlo in streaming

Svelate tutte le anticipazioni di questa nuove edizione di The Voice Kids capitanata da Antonella Clerici che vede riconfermati come coach Arisa, Loredana Bertè, Gigi D’Alessio e Clementino, non resta che ricordare che la 1a puntata andrà in onda tra poco, per l’esattezza alle 21.35 circa su Rai1 subito dopo Affari Tuoi di Stefano De Martino. È possibile seguire il talent anche in diretta streaming su RaiPlay mentre dopo la messa in onda sul sito è possibile rivedere tutte le puntata ma anche i backstage, interviste e contenuti esclusivi.