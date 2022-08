Antonella Costanzo, derubata ex moglie di Paolo Berlusconi/ “Furto da mezzo milione”

Disavventura per Antonella Costanzo, l’ex moglie di Paolo Berlusconi, fratello del leader di Forza Italia. Come riportato dai colleghi di Repubblica, la donna ha subito un maxi-furto nella sua casa milanese, situata in via Mario Pagano.

Secondo quanto ricostruito dalle autorità, i malviventi hanno approfittato della sua assenza per le ferie per poter fare razzia nell’appartamento. E le notizie sono terribili per Antonella Costanzo: i ladri hanno svuotato la cassaforte e il bottino è di centinaia di migliaia di euro. Secondo quanto riferito da Repubblica, sono stati prelevati 500 mila euro e gioielli dal valore ancora non quantificato.

Antonella Costanzo, derubata ex moglie di Paolo Berlusconi

Non è ancora chiara la data del maxi-furto nell’abitazione di Antonella Costanzo, ma è abbastanza nota la modalità dell’operazione. Una cassaforte è stata svuotata, mentre l’altra non sono riusciti a scassinarla e l’hanno smurata. L’ex moglie di Paolo Berlusconi, 71 anni, era in vacanza e ha fatto l’amara scoperta una volta rientrata a Milano. La prima a lanciare l’allarme è stata la domestica della casa: la donna ha allertato il portiere del palazzo, che a sua volta ha trovato la porta dell’abitazione aperta. Sul posto sono giunti gli agenti della compagnia locale, che stanno visionando le immagini del sistema di telecamere di sicurezza a circuito chiuso. Secondo una prima ricostruzione, i ladri sarebbero entrati da una finestra e usciti dalla porta di ingresso.

