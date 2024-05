Antonella D’Alessio, chi è moglie Rosario Miraggio e nipote Gigi D’Alessio/ “Rifiutato L’Isola dei famosi”

Rosario Miraggio, chi è la moglie Antonella (nipote Gigi D’Alessio) e i figli Francesco e Christian

Sarà ospite nel salotto di Caterina Balivo La volta buona e molti sono curiosi di saperne di più sulla sua vita privata, su chi è la moglie di Rosario Miraggio, Antonella D’Alessio? Il cognome è noto è infatti la nipote di Gigi D’Alessio, figlia del fratello Pietro. Famiglia di artisti, dunque, per entrambi. Rosario, infatti, è figlio del cantautore napoletano Franco prematuramente scomparso.

Su Antonella D’Alessio, moglie di Rosario Miraggio si hanno poche informazioni, è nata nel luglio del 1982 e dunque ha quasi 42 anni. La coppia sta insieme da molti anni e nonostante sia molto attiva sui social è sempre stata lontana dal chiacchiericcio e dal gossip. Sposati nel 2010 hanno due figli Francesco e Christian. Due anni fa, in occasione dei suoi 40 anni ha indetto una grande festa a cui hanno partecipato molti volti noti della scena musicale neomelodica come Franco Ricciardi, Emiliana Cantone, Mavi Gagliardi, Marsica e Granatino.

Antonella D’Alessio, moglie di Rosario Miraggio. Lui svela: “Abbiamo detto no all’Isola dei famosi”

Su chi è Antonella D’Alessio, moglie di Rosario Miraggio, si sa che è molto riservata e non ama stare al centro dell’attenzione. Ed è per questo che alcuni anni fa il cantante partenopeo durante un’intervista a GossipnewsItalia.it ha rivelato di aver rifiutato di partecipare come concorrente all’Isola dei famosi: “Tante volte ci hanno proposto di partecipare ai reality, ma io ho sempre risposto, molto carinamente, che non fanno parte dei miei interessi. Io voglio essere conosciuto per la musica, attraverso la musica, attraverso le canzoni e attraverso il canto, la mia vita privata voglio che rimanga privata”. E subito dopo ha aggiunto: “Mi ci vedo in tutte le situazioni dove si parla di musica prevalentemente, poi mai dire mai. Sarei più propenso a girare un film , magari un giorno , un domani, giusto per dirne una. Nei reality non mi ci vedo ed è per questo che ho sempre depistato”.











