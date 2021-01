Antonella De Iuliis, moglie Gigi Marzullo/ “Ha i suoi spazi, ma ci ritroviamo sempre”

Antonella De Iuliis è la moglie di Gigi Marzullo. Nata a Roma nel giugno del 1958, si è laureata in Scienze Politiche alla Liuss e per un breve periodo ha lavorato al Fondo Sociale Europeo a Bruxelles. Oggi è dirigente dell’azienda Sviluppo Italia. Antonella De Iuliis ha conosciuto Gigi Marzullo alla fine degli anni Novanta, dopo una precedente relazione e un figlio. I due si sono sposati il 15 ottobre 2018, dopo 20 anni insieme. Il matrimonio si è svolto nel comune di Nusco, Avellino, ed è stato celebrato dal sindaco Ciriaco De Mita, da sempre amico del giornalista. Testimoni degli sposi, Adriano Galliani e Flavio Cattaneo, accompagnato da Sabrina Ferilli. Alla cerimonia molto riservata, sono stati invitati pochi amici tra cui Peppino Di Capri. Dopo le nozze, gli ospiti di Marzullo sono stati invitati a casa De Mita per il pranzo.

Antonella De Iuliis moglie di Gigi Marzullo: “Mi ha capito”

Gigi Marzullo non ha fatto la tradizionale proposta di matrimonio alla storica compagna Antonella De Iuliis: “Non c’è stata una proposta di matrimonio, ma una presa d’atto. Dopo 20 anni che si sta insieme ci si guarda negli occhi e si capisce che l’ultimo pezzo della propria vita si può anche fare insieme, ben conoscendo i propri spazi”, ha dichiarato tempo fa a Silvia Toffanin nel salotto di Verissimo. In un’intervista al Corriere della Sera, il giornalista ha confessato di aver superato la paura della morte grazie alla moglie: “Antonella mi ha capito. E si prende i suoi spazi: lei viaggia, io no, per esempio. Ma ci ritroviamo sempre. Io ho sempre avuto paura di non svegliarmi più. Da quando dormo in compagnia ho meno paura”.



