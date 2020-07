Antonella De Iuliis, moglie Gigi Marzullo/ “Non ho più paura di morire da quando..”

Gigi Marzullo pronto a lasciare la tv? A quanto pare il giornalista presto potrebbe lasciare il suo posto al timone della notte di casa Rai e dedicarsi anima e corpo alla moglie, Antonella De Iuliis, con cui da anni condivide la sua vita. Riservata, lontana dai riflettori e amante dei viaggi, così lui stesso l’ha descritta nelle poche volte in cui ha alzato il velo sulla sua vita privata rimanendo sempre lontano da pettegolezzi e gossip. Antonella De Iuliis è la donna che ha rubato il cuore all’uomo della buonanotte con la sua forza da dirigente d’azienda e il suo modo di capirlo forse grazie alla sua laurea in filosofia.

ANTONELLA DE IULIIS, CHI E’ LA MOGLIE DI GIGI MARZULLO

La donna si è poi allontanata dalla sua laurea dedicandosi a tutt’altro mettendosi alla guida della società Sviluppo Italia e forse proprio questo la rende forte e indipendente tanto da spingere Gigi Marzullo a raccontare: “Antonella mi ha capito. E si prende i suoi spazi: lei viaggia, io no, per esempio. Ma ci ritroviamo sempre. Io ho sempre avuto paura di non svegliarmi più. Da quando dormo in compagnia ho meno paura”. I due si conoscono da oltre 20 anni ma sono sposati da due da quando Ciriaco De Mita ha sigillato il loro amore con un matrimonio a sorpresa in quel di Nusco. Lo stesso Marzullo a Verissimo ha spiegato: “Non c’è stata una proposta di matrimonio, ma una presa d’atto. Dopo 20 anni che si sta insieme ci si guarda negli occhi e si capisce che l’ultimo pezzo della propria vita si può anche fare insieme, ben conoscendo i propri spazi”. E alla fine non poteva mancare la sua massima del caso: “È sempre meglio aver amato. Anche quando non si è corrisposti. Vita, amore, morte, lontananza, paura, Dio. Sono temi semplici ma anche molto complessi”. Adesso Antonella De Iuliis avrà modo di passare più tempo con suo marito e magari fare insieme quei viaggi che non hanno mai fatto.

