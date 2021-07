Antonella Elia: “Attacco alla De Grenet mi fu suggerito”/ “Aborto? Sbagliai…”

Antonella Elia è la protagonista dell’ultima puntata di Belve. Ospite di Francesca Fagnani, l’ex opinionista del Grande Fratello Vip inizia ripercorrendo la sua carriera al fianco di mostri sacri della televisione itlaiana come Corrado, Mike Bongiorno e Raimondo Vianello. Alla conduttrice che le domanda come mai sia stata sempre spalla, la Elia risponde: “Sono una numero 2. Questa cosa di essere stata popolare senza mai sfondare del tutto mi rode molto. Evidentemente mi è mancato qualcosa. Devo pensare di essere un personaggio di Serie B. Scherzi a parte: io penso che nella vita serva molta fortuna, trovarsi al posto giusto nel momento giusto. Io penso di aver avuto una fortuna enorme, ho ottenuto e fatto molto di più di quello che avrei mai immaginato di fare. Però forse ci vuole qualcosa di più, che evidentemente io non ho“. Pochi dubbi su quello che è stato l’errore più grande: “Lasciare Canale 5 per andare a fare ‘La Bella e la Bestia’, un musical dove cantavo ed ero stonata come una campana. Poi nel frattempo ho fatto anche un programma su TMC, Mike se la prese e Canale 5 se la legò al dito capendo che non sarei stata una delle loro grandi conduttrici ma solo una da chiamre in caso di bisogno“.

Antonella Elia: “Aborto? Sbagliai completamente”

A proposito di scelte sbagliate, Antonella Elia attribuisce a Lele Mora la responsabilità più grande: “La persona che mi ha più malconsigliato è stata Lela Mora. Mi ha davvero spremuto come un limone. Perché io sono come un limone che va spremuto e poi gettato. Perché? Forse perché non ho lucidità sufficiente per fare delle scelte soppesate, credo a tutto, se mi parli in cinque minuti mi convinci di qualsiasi cosa, sono debole“. In studio si respirano atti di profonda commozione quando la padrona di casa domanda: “Quando aveva 26 anni lei ha deciso di abortire, adesso, con la distanza del tempo, è stata una scelta giusta o no?“. Questa la risposta di Antonella Elia: “No, è stata una scelta completamente sbagliata e rimpiango tantissimo il figlio che non ho avuto“. La showgirl è visibilmente provata, tant’è che la Fagnani, solitamente poco incline a mollare l’osso, cambia subito argomento chiedendo alla Elia di raccontarle qual è la gioia più grande della sua vita. Anche in questo caso la risposta è in linea con un personaggio sempre spiazzante: “Nuotare con le balene, l’ho fatto nel reame di Tonga“.

Antonella Elia: “Attacco alla De Grenet mi fu suggerito”

Tra i passaggi più interessanti dell’intervista di Antonella Elia a Belve quello in cui l’ex opinionista del Grande Fratello Vip ha ricostruito il suo durissimo scontro all’interno del programma con Samantha De Grenet. Negando ogni sorta di pentimento per aver detto alla concorrente di essere ingrassata, la Elia ha raccontato: “Quando le ho dato regina del gorgonzola perché aveva fatto quella pubblicità? Lo dico qui: la cosa mi è stata suggerita. Era per far ridere, solo che è venuta fuori una tragedia, ero talmente incavolata che non ho fatto ridere nessuno. Però quella cosa mi è stata suggerita. Da chi? Non lo dirò mai, neanche sotto tortura“. L’intervista si chiude con un momento molto commovente, ricordando i genitori che Antonella Elia ha perso giovanissima, la mamma quando aveva solo 1 anno e il padre all’età di 14 per un incidente: “Cosa gli direi se potessi rivederli anche solo per un attimo? Che bello, finalmente siamo di nuovo insieme!“

