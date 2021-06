Antonella Elia commenta foto hot di Vera Gemma/ “Stai diventando una pornostar”

Non è arrivata fino alla fine ma è certo che Vera Gemma è stata una delle protagoniste più amate dell’ultima edizione dell’Isola dei Famosi. Lo dimostra quando ha scatenato una delle ultime foto da lei postate sul suo profilo Instagram. Si tratta di uno scatto molto sensuale in cui Vera appare in primo piano con il décolleté in mostra; immagine che ha raccolto migliaia di like e commenti positivi e non, tra questi spicca quello di Antonella Elia. Di fronte allo scatto sexy della Gemma, l’ex opinionista del Grande Fratello Vip ha commentato “Ma non è un po’ troppo???” Una frase che ha scatenato le repliche, spesso furiose, dei fan di Vera, soprattutto quando la Elia ha poi aggiunto “Stai diventando una pornostar ma ti amo comunque e lo sai”. “Mah, non saprei. Non mi pongo il problema” è stata la prima replica della Gemma, che appare noncurante delle parole della Elia.

Antonella Elia stuzzica Vera Gemma, lei replica “Ognuno fa quello che gli pare”

Le parole di Antonella Elia sotto il post piccante di Vera Gemma hanno scatenato una lunga serie di accuse e anche qualche insulto nei confronti dell’opinionista del Grande Fratello Vip. C’è chi l’ha accusata di essere ‘invidiosa’, commento a cui ha replicato così “Invidia zero te lo assicuro … solo repulsione dell’ipocrisia palese di molto! Vera è una mia carissima amica da 20 anni e volevo arrivasse alla fine”. L’ultima parola è stata però di Vera Gemma che, sul finale, ha scritto: “ognuno fa quello che gli pare, se non ti piace puoi anche non commentare, arrivederci.”

