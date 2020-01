ANTONELLA ELIA/ È “guerra” con Fernanda Lessa e il bacio con Ivan Gonzalez… (Grande Fratello Vip)

Antonella Elia ha rimediato un bacio: Ivan Gonzalez ha approfittato del party nella Casa per avvicinare le sue labbra a quelle della showgirl. Si tratta di un momento ludico e non ha niente a che fare con i sentimenti, ma non è escluso che Antonella possa prendere in maggior considerazione lo spagnolo dopo un evento simile. I due infatti si sono concessi persino una doccia insieme, anche se le sue confidenti preferite sono solo due: Barbara Alberti e Adriana Volpe. Alla prima ha confessato di sciogliersi in un secondo di fronte alle moine, tranne se qualcuno la fa arrabbiare. In quel caso inizia a guardare l’altro con sospetto. La conduttrice invece ha cercato in ogni modo di smussare gli spigoli della Elia per via del caso Fernanda Lessa, sempre più antipatica agli occhi dell’ex valletta.

ANTONELLA ELIA, LA LITE CON FERNANDA LESSA

“Dobbiamo trovare l’energia, come le piante”, le ha detto la mattina successiva alla puntata, nella speranza di regalarle un po’ del suo buon umore. “Io ho lavorato molto sul mio dolore, ognuno deve rispettare il proprio. Adesso devi rispettare te stessa”, ha detto invece Antonellina, colpita duramente dall’accusa della Lessa di essere una persona sola, senza nessuno che l’aspetti a casa. Antonella Elia è ancora sul piede di guerra e non accenna a sfoderare il calumet della pace in seguito a quanto accaduto al Grande Fratello Vip 4. Parliamo ancora dello scontro fra la biondina più amata dagli italiani e Fernanda Lessa: Antonella non ha davvero intenzione di perdonarla. Durante una delle amabili chiacchierate con l’amica Barbara Alberti, la showgirl infatti ha sottolineato ancora una volta quali emozioni la animino in questi giorni: “Io ho un’antipatia incontrollabile verso Fernanda, dopo la trasmissione ero fuori di me. Le cose che dice le trovo veramente inappropriate”.

LE NUOVE GAFFES DI ANTONELLA

Agli occhio di Antonella Elia, la modella avrebbe potuto dire qualsiasi cosa nei suoi confronti, tranne una frase in particolare. Ovvero quella che ha detto nella scorsa puntata: “Ha detto che sono sola e che a casa non mi aspetta nessuno. Sei proprio cattiva dentro e quelle parole continuano a ronzarmi in testa. Perché io devo restare qui con questa?”. Intanto la Elia è sempre di più la beniamina dei telespettatori, soprattutto grazie ad una delle sue ultime gaffes. Parlando con Barbara, la showgirl infatti ha avuto un vuoto di memoria e non ricordava il nome di Eleonora Giorgi, nonostante la conosca da diverso tempo. “La mamma di Paolo… oddio come si chiama… la testa… oddio… che vuoto… la mamma di Paolo Ciavarro… è come dimenticarmi di mia cugina! La conosco da 40 anni!”, ha detto prima di fare il nome di Gloria Guida.



