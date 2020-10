Antonella Elia e Pietro Delle Piane, matrimonio in vista?/ Torna il sereno dopo…

Antonella Elia sta attraversando un momento magico. Oltre ad essere l’opinionista del Grande Fratello Vip 2020, sta vivendo un momento sereno in amore. Sembrano passati anni da quando litigava furiosamente con il fidanzato Pietro Delle Piane in seguito all’avventura vissuta nel villaggio di Temptation Island vedendo la serenità che oggi la Elia sprigiona. Il settimanale Chi, infatti, ha pizzicato Antonella Elia e Pietro Delle Piane mentre passeggiavano per le strade di Roma approfittando di una giornata di sole. Sorridente, sereni e molto vicini, Antonella e Pietro sembrerebbero aver ritrovato quella complicità che avevano durante la permanenza della Elia nella casa del Grande Fratello Vip. Una ritrovata unione che potrebbe portare presto ad importanti novità.

ANTONELLA ELIA E PIETRO DELLE PIANE SI SPOSANO?

Il matrimonio era uno dei progetti che Antonella Elia e Pietro Delle Piane avrebbero voluto realizzare. La crisi scatenata da Temptation Island, però, ha rallentato tutto. I due, infatti, si sono allontanati accontanando l’idea delle nozze, ma oggi che hanno ritrovato la serenità e sono nuovamente felici e innamorati, potrebbero decidere di fare davvero il grande passo. I fiori d’arancio, dunque, sono già nell’aria? Per il momento non c’è una data e non sembrerebbe esserci un progetto concreto nell’aria, ma in futuro, magari la prossima estate, potrebbero decidere di pronunciare il fatidico sì. Per ora, tuttavia, la coppia si gode l’amore e l’armonia del moment senza fare grandi progetti. Per l’ex valletta di Mike Bongiorno, dunque, è un periodo d’oro.



