Antonella Elia e Pietro delle Piane si sono lasciati?/ Schiaffi e offese al falò… (Temptation Island)

ANTONELLA ELIA E PIETRO DELLE PIANE, SCHIAFFI E SCONTRI AL FALO’ DI TEMPTATION ISLAND 2020

Antonella Elia e Pietro delle Piane lasceranno insieme Temptation Island 2020 oppure no? Per avere la risposta a questa domanda non dovremo attendere una settimana perché l’ultima puntata andrà in onda già questa sera, due giorni dopo l’inizio del loro falò di confronto infuocato. Filippo Bisciglia non potrà far altro che rimanere in silenzio fino al momento dell’epilogo perché quello che i due ci hanno regalato nella penultima puntata è lo spettacolo trash di cui avevamo bisogno in questa stagione in cui la televisione continua ad essere off. Cosa ne sarà quindi della coppia? I due sono arrivati nel programma innamorati e certi di poter uscire insieme alla fine di questo percorso ma le cose hanno preso una piega inaspettata quando ai colpi di Antonella Elia, Pietro delle Piane ha risposto con le bordate, le stesse che hanno indignato le donne che guardano il programma e che adesso gli vanno contro sui social e non solo. Il loro era solo un piano ben studiato oppure no?

ANTONELLA ELIA HA INTENZIONE DI LASCIARE PIETRO MA…

Antonella Elia è convinta che un uomo che pensa certe cose di lei non dovrebbe chiederle di sposarla ma lui ha ribadito che lo ha fatto con l’unica motivazione dell’amore. Ma come andrà a finire il loro confronto? Pietro delle Piane pensava di avere il coltello dalla parte del manico fino a che Antonella Elia non ha annunciato che un altro video lo attende, quello in cui ammette di aver baciato un’altra donna. A quel punto tutto cambierà e il promo dell’ultima puntata di Temptation Island mostra un Pietro che perde la sua postura di uomo alpha pronto “a magnarla” per diventare più sommesso e cercare di mettere una pezza a quanto è successo. Alla fine Antonella Elia si scioglierà come l’attore ha predetto o il suo veleno non le permetterà di tornare sui suoi passi uscendo con il suo compagno? I fan sperano che se ne liberi presto, questo è ovvio ma al cuor non si comanda.



