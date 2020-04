Antonella Elia/ “Licia Nunez la più falsa. Marini? L’avrei lasciata con 4 capelli!”

Pubblicità

Antonella Elia ne ha per tutti. Nel corso della chiacchierata in diretta su Instagram con CHI, la showgirl, in compagnia del suo fidanzato Pietro Delle Piane, analizza tutti i suoi ex compagni d’avventura. La prima è Adriana Volpe: “In realtà io e Adri siamo diventate amiche immediatamente ma abbiamo iniziato a litigare quando ha cominciato a legare con i miei nemici… – spiega, per fare poi i nomi – con quella, Fernanda Lessa che metteva pure le mani addosso, toccava, faceva massaggi, cose orribili… era una cosa viscerale..” tuona. In merito al rapporto nato tra la Volpe e Andrea Denver poi: “Non so forse si è invaghito di una donna più grande ma lui è un puro.” Partono poi domande a bruciapelo: chi era il più falso al Grande Fratello Vip? Antonella replica: “Il più falso? Licia Nunez, perché ha usato tattiche, ha immaginato di usare argomentazioni, si avvicinava a persone al momento opportuno. È stata una piccola stratega anche se poi non le è servito molto, solo un po’..”

Antonella Elia critica Zequila e Ciavarro: “Si è trasformato in un’altra persona…”

Antonella Elia continua poi parlando di quello che è stato il comportamento, molto discusso, di Antonio Zequila: “A me dispiace tantissimo che lui si sia trasformato in un’altra persona. C’è stato come un cortocircuito, si è creato una realtà sua, secondo me dall’ingresso della Marini è iniziato questo tracollo emotivo.” Chi invece si è nascosto di più in Casa? Antonella dichiara: “Paolo Ciavarro, lui non si è mai esposto, è stato un po’ tappezzeria per quello che credo.” La showgirl, con un chiaro ma nascosto riferimento a Fernanda Lessa, poi dichiara: “Ci sono delle persone alle quali non posso nemmeno pensare perché mi si rivoltano le budella perché mi hanno fatto stare davvero male. Quello che avete visto era una piccola parte di quello che potevo essere comunque.” Infine su Valeria Marini: “Le avrei strappato tutte le extension e l’avrei lasciata con i suoi quattro capelli!”



