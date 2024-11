Pietro Delle Piane e Antonella Elia si sposano

Pietro Delle Piane non sarà più il fidanzato di Antonella Elia, perché presto diventerà suo marito: ad annunciarlo è stata la stessa showgirl durante il programma “Storie di donne al bivio weekend” condotto da Monica Setta. Il matrimonio verrà celebrato la prossima estate in occasione di una vacanza in Polinesia.

Quindi, dopo due anelli, la terza dichiarazione dovrebbe essere quella buona per la coppia. Il condizionale è d’obbligo, vista l’imprevedibilità della coppia: tra loro non mancano le liti, come quando partecipò al Grande Fratello Vip, ma l’amore li ha sempre uniti, infatti l’attore e doppiatore ha chiesto per ben due volte ad Antonella Elia di sposarlo.

Chi è il futuro marito di Antonella Elia

Ora però è arrivato il momento di organizzare il matrimonio: “Pietro è diventato fondamentale per me, è una parte di me. Non potrei vivere senza di lui“, aveva dichiarato lei a Verissimo. Pietro Delle Piane, all’anagrafe Pietro Le Piane, diventerà dunque il marito di Antonella Elia, con cui condivide la passione per il mondo dello spettacolo.

Laureatosi in Giurisprudenza a Catanzaro, ha poi seguito il suo amore per la recitazione, iniziando a studiare e a lavorare in diversi teatri. In tv ci è arrivato con la futura moglie, visto che hanno partecipato all’ottava edizione di Temptation Island.

