Antonella Elia “Non ho avuto madre e padre”/ Piange al GF: “Mi sento sola, brutta!”

Un momento davvero toccante quello che vede protagonista nella nuova puntata del Grande Fratello Vip Antonella Elia. Con un filmato, Signorini svela il passato della showgirl. È infatti lei a raccontare nel confessionale che: “Per me è un tasto dolente quando tutti parlano dei loro genitori. Io non ce l’ho e non l’ho mai avuta mia madre. È un punto di riferimento che non ho mai avuto, non ho la capacità adesso di crearmi una famiglia mia.” ammette la Elia che non trattiene le lacrime. “Io non ho neanche i parenti, non li ho mai cercato. Mi è mancato di più la sicurezza, il sapere che puoi tornare e trovare conforto.”

Antonella Elia non riesce a trattenere lacrime e commozione al Grande Fratello Vip. È qui che ha raccontato: “Ho sempre vissuto col pensiero di non poter mai trovare conforto da nessuna parte. Mi mamma vedo le foto, era molto bella, molto pin-up… vedo delle foto in cui lei mi abbraccia e penso ‘che calore che avrò provato’, ma ero piccola. Oggi penso solo a sopravvivere e quando arriva la felicità cerco di vivermela al massimo”. Chiamata nel confessionale da Alfonso, la Elia si lascia infine andare ad un forte sfogo: “Stando qui è come se si scoprissero tutti i nervi. Mi sento esposta, nuda. Stando qui mi vedo brutta, brutte sono le cose che dico e anche io sono brutta!” A rincuorarla è però Signorini “Non sei brutta, sei vera!”

