Antonella Elia tutti contro di lei/ Anche Licia Nunez la attacca: “E’ una che istiga chi ha di fronte”

Antonella Elia torna protagonista a Live Non è la D’Urso con un confronto aperto con Enrica Bonaccorti. “Non è mai stata molto materna con me”, aveva dichiarato Antonella Elia nelle scorse settimane. “Le davo fastidio. Ha detto che sono inaffidabile, che brutta cosa da dire”. La gieffina avrà l’occasione di ribadire il proprio pensiero durante la diretta di Live Non è la D’Urso, con un confronto che si preannuncia infuocato. La replica di Enrica Bonaccorti non si era fatta attendere ed era arrivata proprio nei salotti di Barbara D’Urso, dove però aveva cercato di placare la polemica: “Per me Antonella è veramente più brava. Il giudizio che ho dato su di lei era sulla casa. Lei si è comportata in maniera ineducata, aggressiva e violenta”. Ed è proprio con questi temi sul tavolo che si terrà il confronto di questa sera.

Antonella Elia, anche Licia Nunez la attacca: “Istiga tutti”

Nella sua partecipazione a Live non è la D’Urso, Antonella Elia dovrà fare chiarezza anche sulle parole di Licia Nunez, con cui ha condiviso l’esperienza al Grande Fratello. L’ex gieffina ha espresso un parere molto forte su Antonella, attaccandola apertamente: “Antonella è una persona che come sempre istiga il proprio interlocutore. È evidente che è l’ennesima dichiarazione d’amore da parte di Antonella nei miei riguardi. Evidentemente le manco. Visto che mi ha definito “il cobra che striscia”, lo facciamo in musica. Ciaone, Antonella Elia ciaone. Ha anche detto che quando dormivamo insieme, io le provocavo degli scompensi”, le dure parole dell’attrice pugliese.



