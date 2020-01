Antonella Elia: “Valeria Marini non è una fig*!”/ “Non mi piace! Francesca Barra…”

La nuova puntata del Grande Fratello Vip ha inizio con la querelle nata tra Rita Rusic e Valeria Marini. Alfonso Signorini ripropone il confronto/scontro della scorsa settimana tra le due prime donne prima di svelare le polemiche sorte non solo per le accuse della Rusic ma anche per gli insulti degli altri coinquilini alla Marini. In particolare, forti le parole dette in confessionale da Barbara Alberti, che vengono riproposte in diretta: “Io l’ho sempre considerata una tale oca! Assolutamente ignobile, ridicola…Io sono rimasta esterrefatta di quanta poca coscienza abbia di se. Tanta smania di dimostrare al mondo tanta pochezza!”

Insulti a Valeria Marini, Antonella Elia sbotta!

Tornati in Casa, dopo aver riproposto tutti i commenti al veleno detti su Valeria Marini, alcuni dei concorrenti si giustificano. Antonio Zequila parla di “intercalare”, Antonella Elia si scontra con Pupo “tu non hai mai parlato male degli altri? Non credo che tu non l’abbia mai fatto!” Barbara Alberti invece dichiara che “Io l’ho trovata di un’aggressività surreale! Noi le avremmo detto queste cose in faccia se l’avessimo incontrata ma non è stata così. Sarà anche una brava ragazza, per carità!” Alfonso Signorini, però, non è d’accordo col pensiero comune e così anche Ivan che chiarisce “Si possono dire cose su una persona senza per forza insultarla!” Antonella Elia però riprende parola per smorzare le polemiche nei suoi riguardi: “Dai, ora se Valeria Marini è una fig*! A me non piace, mi dispiace”. E ne ha infine anche per Francesca Barra che ha dichiarato che la vorrebbe fuori dalla Casa.

