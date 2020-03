Antonella Elia Vs Fernanda Lessa, intervista doppia/ “Infida fa paura”, “Vai in cura”

Dopo aver parlato della rissa che le ha visto protagoniste ieri nella Casa del Grande Fratello Vip, Alfonso Signorini mette Antonella Elia e Fernanda Lessa a confronto in un’intervista doppia. Il conduttore chiede ad entrambe perché c’è così poca fiducia tra loro, parte allora Fernanda col dire “Non mi fido di lei perché è inaffidabile. Ha i suoi problemi da risolvere e non sono io una psichiatra.”; Antonella invece dichiara “È una persona infida e fa paura, è brutta e cattiva.” Poi si approfondiscono le motivazioni che portano le due a mal vedersi, e la Lessa ammette “Non posso stare nello stesso ambiente in cui c’è lei. A chi piace una persona come me non può piacere lei. Sono felice di essere in nomination con lei perché non possiamo stare insieme. Quindi stasera una di noi esce.”

Fernanda Lessa contro Antonella Elia al Grande Fratello Vip: “Fatti curare!”

La discussione si accende ulteriormente al Grande Fratello Vip 2020 quando Alfonso Signorini chiede ad Antonella Elia tre aggettivi per descrivere Fernanda Lessa. “Aggressiva, isterica e inaffidabile”, ammette la showgirl. Poi tocca a Fernanda che ci va giù pesante “Insicura, sola e esagerata”. La Lessa continua “Vai a farti curare”, dice alla rivale, che replica “Lei ci va in cura ma non le fa bene!” Fernanda, però, non è d’accordo e le lancia l’ultima frecciata: “Perché non mi hai visto prima. Prima ero peggio, se ero così non saresti viva!”



