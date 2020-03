Antonella Elia e Fernanda Lessa, lite a GF Vip/ “Mi hai messo le mani addosso…”

Guerra senza fine tra Antonella Elia e Fernanda Lessa nella casa del Grande Fratello Vip 2020. Tra le due sembrava essere tornato il sereno, ma è bastato un pacco di biscotti per far esplodere nuovamente la storica antipatia. Come fa sapere il portale Bitchyf, nel cuore della notte, l’ex valletta di Mike Bongiorno, accusa Fernanda di aver fatto sparire tre pacchi di biscotti. Mentre sono ancora in cucina, Antonella placca Fernanda dicendole: “tre pacchi di biscotti, adesso me li ridai gentilmente”. Di fronte al placcaggio della Elia, Fernanda non resta a guardare, ma reagisce. Muovendosi, spinge la Elia che, furiosa, accusa la modella brasiliana di averle messo le mani addosso. “Mi hai messo le mani addosso”, urla un’Antonella furiosa mentre Fernanda, stanca delle continue discussioni, decide di affrontarla a viso aperto rispondendole – “vieni, vieni”.

ANTONELLA ELIA E FERNANDA LESSA, RISSA NELLA NOTTE AL GRANDE FRATELLO VIP 2020

La tensione tra Antonella Elia e Fernanda Lessa è esplosa all’improvviso poco prima di andare a letto. Le urla e gli spintoni che si sono scambiate le due hanno immediatamente richiamato l’attenzione degli altri concorrenti che hanno cercato di placare gli animi per evitare che la situazione degenerasse. Mentre Antonio Zequila ha provato a calmare Fernanda esortandola ad andare a letto, Andrea Denver ha fatto la stessa cosa con Antonella. Sossio, tuttavia, ha avuto qualcosa da ridere sull’atteggiamento di Fernanda accusandola di aver messo le mani addosso alla Elia e facendo infuriare Zequila che ha invitato l’ex cavaliere del trono over a non alimentare ulteriormente la tensione tra le due.





© RIPRODUZIONE RISERVATA