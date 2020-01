Antonella Elia VS Imma Battaglia/ Grande Fratello Vip: “Ma stattene a casa!”

Adriana Volpe e Antonella Elia, hanno commentato l’arrivo in Casa di Imma Battaglia, per confrontarsi con la sua ex Licia Nunez. L’attrice, dopo la diretta non ha dormito in camera con gli altri concorrenti ed ha preferito stare sul divano. “Ma poverina… è rimasta schioccata”, ha commentato l’ex Valletta di Mike Bongiorno. Poi, la Volpe e Denver si sono anche interroganti su cosa sia venuta a fare l’attivista: “Ha la moglie e tutto… cosa è venuta a fare?”, Antonella quindi, ha chiosato: “A me sta pure sulle palle… Ma stattene a casa!”. La Elia ci sta già regalando numerose soddisfazioni. In pochissimi giorni, ha avuto modo di far arrabbiare anche i fan dei Ferragnez. Ed infatti, ha criticato aspramente la coppia formata da Fedez e Chiara Ferragni, accusandoli di esporre troppo il figlio Leone solamente per cercare dei like facili. “Simpatici zero: patetici”, ha commentato.

Antonella Elia “sbotta” contro Imma Battaglia

Antonella Elia ha fatto anche innervosire Antonio Zequila, per avere citato il soprannome che tanto odia: “Er Mutanda”: “Non cominciamo! Non ti permetto di toccare questo argomento, capito?!”, ha sbottato. In sua difesa, c’è da dire che l’opinionista poco prima, le aveva suggerito di ricorrere alle punturine per eliminare le rughe, consiglio poco elegante e ineducato. In questi giorni la showgirl ha anche fatto arrabbiare il marito di Adriana Volpe fuori dalla Casa. Durante un gioco, la bionda ha “costretto” Pago e la Volpe a darsi un bacio a stampo, suscitando l’ira del marito fuori. “Grande Bordello!! Ho visto tutto in diretta, più che il gioco obbligo e verità mi sembrava “il gioco dell’oca# con l’oca numero 1, chi ha dato l’obbligo!!! Sicuramente la parola rispetto viene spesso dimenticata! Ma peggio ancora per chi ha una famiglia e una bambina stupenda! Ma che da questa mattina dovrà spiegare ma soprattutto difendersi da domande e commenti molto scomodi ! Quindi lasciate fuori i bambini!! Grazie !!Ps : giocare a trivial pursuit o a Mikado con gli spaghetti???”. Antonella è una vera mina vagante e, proprio per questo, ci piace veramente tanto.

