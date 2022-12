Antonella Fiordelisi bullizzata al GF Vip?/ Il padre Stefano: “Bellavia 2. E tutti zitti. Vergognatevi”

Antonella Fiordelisi: esclusa dal gruppo nella casa del Grande Fratello Vip

Momenti difficili dentro la casa del Grande Fratello Vip 2022 per Antonella Fiordelisi. Nelle ultime ore, più volte, alcuni vip hanno lasciato la stanza quando è arrivata l’ex schermitrice. “Il fatto che una persona non mi debba venire a parlare o fare è una forma di bullismo che tu dica a un altro non andare a parlare o fare. Io che sono forte me ne frego. Fare così, coalizzarsi non è bello”, ha detto la Fiordelisi parlando con la nuova arrivata Milena Miconi. Anche Edoardo Donnamaria ha notato questo comportamento e lo ha fatto notare a pranzo quando ha visto i coinquilini andar via da tavola l’arrivo di Antonella. Tra i vip che sembrano aver deciso di escludere Antonella ci sono Edoardo Tavassi, Micol Incorvaia, Oriana Marzoli e Giaele De Donà, con cui la Fiordelisi ha avuto numerosi diverbi.

Il commento del padre Stefano: “Vergognatevi!”

Ad intervenire sulla questione, anche il padre di Antonella, Stefano Fiordelisi che ha accusato i concorrenti di avere gli stessi comportamenti avuti in passato con Marco Bellavia: “Bellavia 2. E tutti zitti. Vergognatevi!”, ha scritto nelle sue stori di Instagram. Sui social, però, in molti criticano la gieffina e il padre: “Ma se è la figlia che bullizza tutti!” e “Sta paragonando il comportamento che i concorrenti hanno con Antonella al comportamento tenuto con Marco Bellavia? Ma dai…”. E ancora: “Che pal*e quest’uomo! Adesso abbiamo capito da chi ha preso la figlia! Uno peggio dell’altra!”, sono alcuni dei comment apparsi su Instagram. Parlando con Luca Onestini, Antonella ha ammesso di sentirsi molto sola, come se a nessuno importasse di lei.

