Antonella Fiordelisi non perdona Francesco Chiofalo/ Lui lascia Salerno ma…

Francesco Chiofalo ha deciso di provare il tutto per tutto per riconquistare Antonella Fiordelisi. Così si è recato a Salerno, la città natale della spadista, sperando di incontrarla e parlare di quanto accaduto occhi negli occhi visto che, da quando è scoppiato lo scandalo, i due non hanno più avuto modo di vedersi. Venuta a conoscenza del nuovo gesto del suo ex, Antonella ha lanciato un chiaro messaggio su Instagram: “Io con i bugiardi non ci voglio più avere niente a che fare. Il fatto che stai a Salerno non cambia la situazione tra noi”. Antonella, insomma, non è assolutamente disposta a perdonare quello che ritiene essere il grave tradimento del suo ormai ex fidanzato. Francesco però continua a non arrendersi.

Antonella non perdona Francesco, lui non si arrende

Antonella Fiordelisi ha deciso non solo di non perdonare Francesco Chiofalo, ma neppure vuole incontrarlo per parlare faccia a faccia di quanto accaduto. L’ex di Temptation Island però non si arrende: per questo ha iniziato a pubblicare su Instagram dei momenti trascorsi insieme. Ricordi di qualche mese fa che li vedono insieme, felici e sereni oltre che molto innamorati. Un nuovo tentativo col quale Chiofalo cerca di arrivare al cuore della sua ex ma, al momento, senza riuscirvi. La Fiordelisi infatti non sembra affatto essere propensa a perdonare Francesco, anzi, il suo obiettivo al momento sembra essere quello di dimenticarlo e chiudere definitivamente questa triste parentesi. Sarà questo l’epilogo di questa storia d’amore?

