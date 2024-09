“A volte ritornano“, direbbe qualcuno, ed è il caso di questa nuova edizione di Uomini e Donne, a quanto pare ricca di tanti personaggi che sono già stati in studio negli scorsi anni. A dare le prime anticipazioni sulle registrazioni di mercoledì 4 settembre è stato Lorenzo Pugnaloni, che come al solito è la “talpa” ufficiale di Uomini e Donne. Il primo dettaglio rivelato è la nuova tronista Martina De Ioannon, ex fidanzata di Raul a Temptation Island. In secondo luogo troviamo Ida Platano che ha rifiutato di rimanere nel programma. Maria De Filippi l’ha però invitata a prendersi i suoi tempi, sicura di accoglierla ogni volta che vorrà.

Durante la registrazione del pomeriggio del 4 settembre sono anche spuntati diversi corteggiatori che avevamo già visto nelle edizioni precedenti. Tra coloro che hanno sceso le scale per Francesca Sorrentino (tronista di Uomini e Donne 2024/2025) spunta anche Simone Florian, che è stato già presente in alcuni programmi Mediaset. Per lei è arrivato anche Gianluca Benincasa, ex fidanzato di Antonella Fiordelisi che aveva fatto la sua comparsa anche all’interno del Grande Fratello Vip. Lui come lei erano stati per diverso tempo al centro del gossip insieme alla famiglia.

Secondo le prime anticipazioni, Francesca Sorrentino è stata molto contenta dei corteggiatori scesi per lei a Uomini e Donne, mentre per quanto riguarda Martina De Ioannon, la ragazza sembra aver rifiutato tutti dichiarando di non essere rimasta colpita da nessuno in particolare. Tra i corteggiatori spicca anche un certo Raffaele, che come ha riportato Lorenzo Pugnaloni aveva fatto parte dell’edizione ’17/’18 di Uomini e Donne, dove aveva fatto richiesta di corteggiare Barbara De Santis. Oggi il cavaliere è tornato per Gemma Galgani, la quale si è ripresentata nello storico studio di Maria De Filippi, speranzosa di innamorarsi.

Per chi non lo ricordasse, Simone Florian, corteggiatore di Uomini e Donne, era stato fidanzato anche con una corteggiatrice, Lilli Pugliese, bellissima ragazza dagli occhi azzurri che corteggiava Luca Salatino e che non è stata la sua scelta. Grandi critiche invece per Gianluca Benincasa, accolto assai negativamente sui social a causa del suo carattere polemico. Il ragazzo aveva scosso il web già all’epoca di Antonella Fiordelisi, e ora pare pronto ad essere tornato in azione in questa nuova edizione di Uomini e Donne 2024/2025. Come andrà a finire?