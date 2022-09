Antonella Fiordelisi punge Pamela Prati al GF Vip/ “Lei una signora? Non vuol dire che non deve fare niente!”

Pamela Prati al Grande Fratello Vip 2022 scatena già i primi dissapori

Pamela Prati è tornata dentro la casa del Grande Fratello Vip 2022. La showgirl aveva già partecipato alla prima edizione del reality show, condotto da Ilary Blasi, ma era stata squalificata per numerose infrazioni del regolamento, nel corso della quarta puntata. “Sono passati tanti anni dalla mia partecipazione al GF Vip e sono molto cambiata – spiega Pamela Prati – Il Grande Fratello Vip ti spinge a supera­re le inevitabili di­fficoltà e a provare ad andare d’accordo con tutti. Cercherò i miei spazi anche perché sono una sign­ora, ho la mia età. Mi piacerebbe farmi degli amici anche ne­lla Casa”, ha detto sulle pagine di Chi, prima di varcare la porta rossa.

Pamela Prati "Soffro di claustrofobia": pronta al ritiro dal GF VIP?/ Polemiche e...

Sembra però che Pamela Prati non abbia iniziato con il piede giusto la nuova avventura e dentro la casa c’è già chi si lamenta di lei.

Antonella Fiordelisi sul piede di guerra con Pamela Prati

Dopo poche ore di convivenza al Grande Fratello Vip 2022, sembra proprio che tra Pamela Prati e Antonella Fiordelisi non sia scoccata la scintilla. La schermitrice, infatti, non apprezzo la poca collaborazione della showgirl, che è stata difesa da Charlie Gnocchi: “A volte non hai la sensibilità di capire che è una signora”, ha detto il fratello di Gene. Immediata la replica della Fiordelisi: “Questo mica vuol dire che non deve fare niente però”. Sui social in molti sono d’accordo con lei: “Non mi piace Antonella ma ha ragione” e “Ma ha ragione!! Ma le nostre mamma mica non lavano piatti, puliscono etc ma boh ma che vuol dire”, sono alcuni dei messaggi apparsi su Twitter. C’è chi si chiede quando le due si prenderanno per i capelli…

Pamela Perricciolo choc su Pamela Prati/ "Mentre inventava Mark Caltagirone stava a casa col vero fidanzato!"

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da News (@mondodelreality)

LEGGI ANCHE:

GF Vip, Eliana Michelazzo vs Pamela Prati "chissà se troverà l'amore"/ Stoccata choc!

© RIPRODUZIONE RISERVATA