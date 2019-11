Antonella Fiordelisi tradita da Francesco Chiofalo/ “Ho le corna ma l’ho perdonato..”

Si parla di tradimenti nella nuova puntata di Live non è la D’Urso e, tra gli ospiti con “le corna” la conduttrice presenta anche Antonella Fiordelisi. La spadista e modella è stata ed è ancora la protagonista del gossip per il tradimento subito da Francesco Chiofalo, di recente perdonato. I due sono tornati insieme e la D’Urso indaga sulle motivazioni del perdono. Antonella ricapitola prima cos’è accaduto: “Lui non aveva chiuso completamente la storia con questa Aurora – Ciorbi, ndr – e io l’ho scoperto solo dopo due mesi.” La Fiordelisi entra nel dettaglio, e aggiunge: “Ho scoperto tutto perché eravamo a Sharm e arrivavano i messaggi di questa ragazza. Lui diceva che si trattava di una relazione precedente ma lei continuava a contattarlo.”

Barbara D’Urso chiede, allora, come abbia scoperto il tradimento di Francesco Chiofalo. Lei spiega: “Io non l’ho beccato: io ho contattato prima la ragazza che non mi disse nulla. Un mese dopo ho contattato il fidanzato attuale della ragazza e ho avuto conferme.” L’epilogo di questa storia è però positivo, perché Antonella Fiordelisi ha deciso di fare un passo indietro e ne spiega il motivo: “Ora l’ho perdonato, lo sto mettendo alla prova… – ammette la modella, che aggiunge – Mi ha dimostrato che ci tiene, che è pentito. Mi ha giustificato il tradimento dicendo che non credeva che fossi davvero interessata a lui. Sicuramente non è una giustificazione valida ma…”, affermazione, quest’ultima, sulla quale tutti sono d’accordo in studio.

