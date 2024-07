Proseguono le scintille a distanza tra Francesco Chiofalo e Drusilla Gucci reduci da una rottura che promette ancora strascichi e frecciatine ‘velenose’. Già nelle scorse ore la modella aveva replicato alle parole del suo ex fidanzato con una stoccata piuttosto eloquente: “L’importante nella vita è autoconvincersi; lui è sempre stato un maestro nel fare la vittima, si sa”.

Tempestiva è arrivata la presunta replica di Francesco Chiofalo – come riporta Isa e Chia – “Le bugie hanno le gambe corte, questa volta non ti copro più”. Ma non esiste dissing senza un botta e risposta ad oltranza; Drusilla Gucci, sempre attraverso i social, si è lasciata andare ad ulteriori commenti che si presuppone siano ancora riferiti al suo ex fidanzato. “Vorrei dire che pena ma mi sa che la pena è già andata sold out. E mentre c’è chi si abbassa a livelli discutibili, me ne resto in alta montagna”.

Drusilla Gucci: “Non potrei essere più felice della scelta che ho preso…”, altra frecciatina per Francesco Chiofalo?

Lo ‘scontro’ tra Drusilla Gucci e l’ex fidanzato Francesco Chiofalo – come riporta Isa e Chia – non si è fermato però alle battute precedenti. La modella nelle ultime ore si sarebbe infatti lasciata andare ad un ulteriore sfogo che pare anche in questo caso riferito alla turbolenta rottura. “Fortunatamente le persone si rivelano per quello che sono con le azioni, le parole il più delle volte sono menzogne, una recita da quattro soldi”. Drusilla Gucci ha poi rincarato la dose: “Cospargere il capo di vittimismo, condito da lacrime pietose da coccodrillo e tante parole inutili, e poi andare in discoteca a divertirsi e sbocciare con gli amici. Non potrei essere più felice della scelta che ho preso; che paura!”.