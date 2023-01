Antonella Liuzzi, moglie Lino Guanciale/ “Altri figli? Abbiamo un desiderio ma…”

Lino Guanciale, ecco chi è la moglie Antonella Liuzzi

Antonella Liuzzi è la moglie del celebre attore Lino Guanciale, uno dei profili attualmente più apprezzati della tv italiana. Per quanto riguarda la vita priva dell’attore e la sua dolce metà non si hanno moltissime informazioni. Questo perché, al di là dei contenuti prettamente lavorativi postati da Guanciale sui propri account, la Liuzzi sembra essere piuttosto riservata e ha reso privati i suoi canali sui social media. Dunque diventa piuttosto complicato scoprire quale siano gli hobby e le passioni della donna, le uniche informazioni disponibili riguardano infatti il suo lavoro.

Antonella Liuzzi, dal 2013 al 2015 ha lavorato per l’università Bocconi come Teaching Assistant del corso Mergers and Acquisition e successivamente come Researcher presso l’Osservatorio M&A. Qualche anno dopo ha ricoperto il ruolo di Project Manager della SDA Bocconi School of Management, per poi diventare Presidente del Cda di Greenblu.it, portale dedicato al settore turistico. Allo stato attuale risulta ancora docente di ruolo presso la Bocconi.

Dalla storia d’amore tra Lino Guanciale e Antonella Liuzzi è nato il piccolo Pietro, frutto di una relazione che va a gonfie vele e che per completarsi vorrebbe portare a compimento un altro desiderio importante. Antonella e Lino, infatti, sarebbe felicissimi di adottare un bambino. “È un desiderio mio e di mia moglie poter adottare un bambino di colore”, ha raccontato lui, qualche mese fa, in una interessante intervista rilasciata al magazine Oggi.

In passato, l’attore era impegnato con la collega Antonietta Bello, ma nel 2018 Guanciale ha incontrato Antonella Liuzzi. Tra i due è scoppiato subito l’amore e ben presto la loro relazione si è trasformata in qualcosa di molto più importante, al punto che dopo un paio d’anni si sono sposati. Lontana dal mondo dello spettacolo, Antonella Liuzzi – come dicevamo – è impegnata sul fronte universitario come docente alla Bocconi di Milano, dove peraltro la coppia si è conosciuta e vive.

