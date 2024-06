Lino Guanciale: “Prima di ‘Che Dio ci aiuti’ ero stato scelto per una fiction Mediaset”/ “Ecco com’è andata…”

Lino Guanciale è senza dubbio tra i volti più apprezzati delle innumerevoli fiction italiane che, tra quelle più recenti e quelle più longeve, appassionano il pubblico. L’attore – come racconta LaNostraTv – è stato quest’oggi ospite ad Estate in diretta per approfondire proprio il tema delle serie tv più seguite e con particolare riferimento ovviamente a quelle vissute da protagonista: “Che Dio ci aiuti” e “Il Commissario Ricciardi”.

Lino Guanciale, a proposito del ruolo di spicco in Che Dio ci aiuti, ha rivelato un vero e proprio retroscena che risale ad ancor prima di accettare il ruolo della fortunata serie tv targata Rai. “Dopo aver fatto ‘Una grande famiglia’ mi piovve tra le braccia l’opportunità di fare il protagonista maschile di Che Dio ci aiuti. Però, ero stato preso anche come co-protagonista di una serie della rete ammiraglia di sponda opposta”.

Lino Guanciale, dallo sliding doors con la ‘concorrenza’ alle anticipazioni su ‘Il Commissario Ricciardi’

Parafrasando dunque le parole di Lino Guanciale ad Estate in diretta – riportate da LaNostraTv – l’attore era prossimo ad esordire con una nuova fiction di Mediaset; scenario che avrebbe ovviamente escluso il ruolo in Che Dio ci aiuti. Come una sorta di sliding doors, il progetto pare però che non abbia avuto un seguito ed ha dunque deciso di accettare la proposta per il ruolo nella serie tv Rai. “Visto che non si andava da nessuna parte piovvi tra le braccia di Valeria con Che Dio ci aiuti; e direi che è andata benissimo così”.

Lino Guanciale, sempre durante la sua ospitata di oggi ad Estate in diretta, si è lasciato andare anche ad una succosa anticipazione a proposito della prossima stagione de Il Commissario Ricciardi. “Abbiamo finito di girare da pochissimo; tornerà nella prossima stagione tv, tra inverno e primavera”.











