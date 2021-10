Antonella Mosetti/ “Aldo Montano? Abbiamo perso due figli, Asia lo sente ancora”

Antonella Mosetti è stata la compagna di Aldo Montano, ora al GF Vip, per 7 anni. In una recente intervista l’ex schermidore ha parlato della loro storia come qualcosa di poco importante, ma sulle pagine di Chi la Mosetti ha voluto precisare: “Siamo stati assieme 7 anni e la maggior parte del tempo sotto lo stesso tetto. Come si può rinnegare quello che abbiamo vissuto?“. All’epoca della loro relazione, Antonella era già mamma di Asia, nata dal suo matrimonio con Alessandro Nuccetelli: “Ha conosciuto mia figlia dai 9 ai 16 anni. Ha cresciuto con me una bambina senza essere né il padre, né padre. Ne ha passate di ogni. Oggi so che loro si sentono e questo mi rende molto felice. Se mia figlia è seria e rigida sul lavoro è anche merito suo”. Fu la Mosetti a mettere la parola fine al loro rapporto: “Io e Asia eravamo qualcosa di troppo grande da spiegare. Provai in tutti i modi ad andargli incontro, ma invano. Se fosse arrivato un figlio magari sarebbe stato diverso“.

Antonella Mosetti contro Aldo Montano/ "Meraviglioso? Solo io so davvero chi sei…"

Antonella Mosetti e Aldo Montano: il dolore per i due aborti

Durante la loro relazione Antonella Mosetti e Aldo Montano sognavano di allargare la famiglia, ma purtroppo questo progetto non si è mai realizzato: “Abbiamo perso due figli. Il primo è stato un fulmine a ciel sereno. Il secondo, invece, un colpo al cuore. Eravamo alle Seychelles. Io non volevo andarci, ma per farlo felice decisi di partire. Tornati a Roma fui operata d’urgenza. Non c’era più nulla da fare”. Oggi Aldo Montano è padre di due bambini nati dal suo matrimonio con Olga Plakhina: Olimpia, nata il 27 febbraio 2017, e Mario Jr, nato il 27 marzo 2021. Aldo Montano e Antonella Mosetti non si sentono più, ma per la showgirl l’ex schermidore resta uno degli uomini più importanti della sua vita: “Lo amo come tutte le persone con le quali ho vissuto qualcosa di speciale. Desiderava dei figli e l’idea di saperlo padre mi rende felicissima”, ha concluso su Chi.

