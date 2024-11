Antonella Mosetti e Manuela Arcuri sono le ex di Aldo Montano, l’ex campione olimpico di scherma. Due storie d’amore importanti che hanno sicuramente lasciato un segno nella vita del campione e personaggio televisivo che è stato legato per diversi anni a due volti noti dello spettacolo italiano. 10 anni d’amore di cui 3 vissuti con Manuela Arcuri e 7 anni con la showgirl Antonella Mosetti, ex Non è la Rai. Spesso definito un dongiovanni, in realtà Aldo Montano è stato quasi sempre impegnato in relazioni lunghe e stabili e da anni oramai è felicemente innamorato e sposato della moglie Olga Plachina.

Manuela Arcuri e il flirt con Gabriel Garko: "Era preso fisicamente da me"/ "Dispiace che fosse una recita"

La storia con Manuela Arcuri è arrivata in un momento positivo nella vita personale e lavorativa dell’ex campione di scherma che ricordando la relazione con l’attrice ha detto: “Non ci furono grossi litigi”. Una storia bella quella vissuta con Manuela Arcuri che, a sua volta, in un’intervista rilasciata al Corriere della Sera, ha parlato così: “Con Aldo Montano fu una dolce storia d’amore. Ci siamo divertiti e conservo un bel ricordo”.

Antonella Mosetti e Niccolò Bettarini hanno avuto un flirt?/ La showgirl: “C’è stato un bacio, ma…”

Aldo Montano e Antonella Mosetti: perché si sono lasciati

Quella con Antonella Mosetti è stata una storia lunga e importante. I due sono stati insieme per ben sette anni durante i quali non sono mancati i momenti difficili. La Mosetti, infatti, ha raccontato di aver perso due figli durante la relazione con Montano: un fulmine a ciel sereno per la coppia che provava a costruire una famiglia come ha confermato anche l’ex campione in un’intervista rilasciata al Corriere: “Siamo stati insieme per 7 anni, ma l’idea della famiglia non si formava. E quando cominci a perdere i pezzi, tutto si sgretola”.

Antonella Mosetti, chi è il nuovo fidanzato francese?/ Lei: “E’ una storia difficile”, e sui social…

Durante gli anni con la Mosetti, Montano ha avuto un legame importante anche con Asia Nuccetelli, la figlia della showgirl che ha conosciuto Montano quando aveva solo 9 anni. “Se mia figlia è seria e rigida sul lavoro è anche merito suo”, ha raccontato la Mosetti successivamente alla rottura in un’intervista rilascia al settimanale Chi.