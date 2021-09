Antonella Mosetti contro Aldo Montano/ “Meraviglioso? Solo io so davvero chi sei…”

Nella terza puntata del Grande Fratello Vip Aldo Montano ha ricevuto la sorpresa della sorella Alessandra, alla quale è molto legato. “Ci hai fatto commuovere, tutti ti seguono con una stima meravigliosa e i valori che trasmetti all’interno della casa sono meravigliosi”, ha detto la sorella maggiore dello schermidore. Quando Alfonso Signorini le ha chiesto che fratello sia Aldo, Alessandra Montano ha risposto: “È stato un fratello meraviglioso. Sono la più grande ma sono sempre stata protetta da lui che è il più piccolo”. Davanti al televisore a guardare il commovente incontro dei fratelli Montano c’era anche Antonella Mosetti, storica ex fidanzata del campione. La showgirl, dopo aver sentito le parole della sorella di Aldo, ha lasciato un ambiguo commento su Instagram: “Solo io so davvero chi sei… Una persona meravigliosa ‘ora’! Anche merito mio”. Queste le parole della Mosetti che sembra insinuare che all’epoca della loro lunga relazione, durata 7 anni, Montano non fosse poi tanto “meraviglioso”.

Antonella Mosetti contro Giulia De Lellis: "Poraccia"/ "L'ho fatta diventare famosa"

Aldo Montano e Antonella Mosetti: “Niente di importante”

In una recente intervista al Corriere della Sera, Aldo Montano ha parlato della sua passata relazione con Antonella Mosetti, con toni non proprio tenerissimi. “Stavo impazzendo”, disse una volta di lui la showgirl, commento che Aldo Montano non è sembrato condividere sulle pagine del quotidiano: “Oddio, l’ho fatta impazzire? Con lei non ho costruito qualcosa di importante. Siamo stati insieme per 7 anni, ma l’idea della famiglia non si formava. E quando cominci a perdere i pezzi, tutto si sgretola”. In quell’occasione lo schermidore aveva anche fatto un bilancio della sua relazione con Manuela Arcuri, durata tre anni: “In una fase della vita sono confluite varie componenti positive: “Manuelona” è stata una di queste. Di una relazione accantoni i pezzi brutti e tieni solo quelli belli. Però non rammento grandi litigi”.

LEGGI ANCHE:

Alessandro Corvesi, ex Antonella Mosetti condannato/ 6 anni e 10 mesi per drogaAntonella Mosetti Vs Antonella Elia: "Una miracolata"/ "È fuori luogo, troppo trash!"

© RIPRODUZIONE RISERVATA